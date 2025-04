Szenved az onkológiai betegség fájdalmától? Ne féljen segítséget kérni!

Vannak, akik attól félnek, a fájdalomcsillapítástól kábultak lesznek, nem lesznek képesek megfelelően kommunikálni. Valóban jelentkezhetnek mellékhatások, különösen egy erős fájdalomcsillapító alkalmazásának kezdetekor, de ezeken is lehet segíteni. Egyrészt ki kell kísérletezni a megfelelő adagolást, másrészt az elkerülhetetlen mellékhatások kezelésére is vannak megoldások.

Fontos, hogy beszéljünk a fájdalomról

A legfontosabb, hogy a betegek tudják: nem kell elviselniük a komoly fájdalmakat, merjenek segítséget kérni – hangsúlyozza dr. Pádi Év (https://www.fajdalomkozpont.hu/szakembereink/onkologus/dr-padi-eva) a, a Fájdalomközpont onkológusa, az onkológiai fájdalmak csillapításának specialistája. – A leghasznosabb, ha előre megfogalmazzák, milyen erősnek, milyen típusúnak érzik a fájdalmat, megfigyelik, vannak-e helyzetek, amelyek felerősítik vagy tompítják a fájdalmat, milyen fájdalomcsillapító módszerek váltak be eddig és melyek nem. A legpraktikusabb, ha 1-től 10-ig terjedő skálán helyezik el az adott fájdalmat. Arról is be kell számolni, ha az orvos által rendelt fájdalomcsillapító kezelés nem vált be vagy nem volt elég hatékony, és ha nem történik változás, érdemes több irányból is segítséget kérni. Az onkológiai betegeknél különösen lényeges, hogy ne teljen fájdalomban és szorongásban minden napjuk és hogy olyan minőségű életet éljenek, amelyben elég erejük van a gyógyulásra.

(Forrás: Fájdalomközpont (www.fajdalomkozpont.hu))