Az MME Vízimadár-védelmi Szakosztálya 2022 óta bizonyos VM felmérések idejére a három kiemelt vízimadárfaj – barátréce, cigányréce, nagy goda – valamelyikét célzó ún. országos szinkronszámlálást hirdet meg. Ezzel olyan vizes élőhelyekről is információkat szerezhetünk az adott faj jelenlétéről, amelyek egyébként nem szerepelnek a Vízimadár Monitoring hagyományos célterületei között. A három kiemelt vízimadárfaj közül a cigányréce ún. tavaszi vonulási csúcsa esik legkésőbbre.

Cigányréce (Fotó: Pálinkás Csaba)

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Idén a VVSz által koordinált három tavaszi szinkronfelmérésen (barátréce, cigányréce, nagy goda) rendhagyó módon egy további récefaj felmérésére is szeretnénk felhívni a figyelmet! Az MME lakossági szavazása a böjti récét választotta a 2025-ös év madarának, azonban e récefaj szempontjából még soha nem történt korábban országos szintű fajspecifikus szinkronfelmérés. Ezért a 2025. április 11-14. közötti időszakban minden olyan madármegfigyelő segítségére számítunk, akik a négy nap során hazánk bármely vizes élőhelyén végeznek felmérést.

Az adatközlés legegyszerűbb módja, ha a megfigyeléseket a Madáratlasz Program internetes adatbázisába töltik fel a felmérők, melyre asztali számítógépről (map.mme.hu) és okostelefonról (Turdus applikáció) egyaránt lehetőség nyílik. Amennyiben valaki nem rendelkezik hozzáféréssel e felületekhez, megfigyelési adatait a Vízimadár-védelmi Szakosztály elektronikus címére (vvsz@mme.hu) is elküldheti. Ekkor kérjük a megfigyelt barátrécék és/vagy böjti récék pontos száma mellett a megfigyelés időpontját, a terület nevét és koordinátáját is tüntesse fel az adatközlő. Emellett mind a MAP adatfeltöltőket, mind az e-mailes adatközlőket szeretnénk megkérni, hogy a böjti récék száma mellett a hímek és tojók minél pontosabb arányát is igyekezzenek megbecsülni! MAP adatfeltöltés esetén a hímek és tojók száma minden fajnál a lefelé mutató nyíllal lenyitható, az adott faj részletesebb megfigyelési adatainak megadására szolgáló ablakban tölthető ki.

A korábbi felmérésekhez hasonlóan ezúttal is fontos, hogy az ún. hiányadatok is bekerüljenek az elemzéseinkbe.

Ezért arról is várjuk az adatokat, ha egy vizes élőhelyen nem észlelték felmérőink a két célzott récefajt.

A MAP rendszerében fajlistás adatfeltöltésnél ezzel nem kell külön foglalkozni a felmérőknek. Amennyiben valaki alkalmi megfigyeléseket tölt fel, a fészkelési valószínűség (ún. FV kód) mezőben ilyenkor egy nullának (0 – Nem lett megfigyelve) kell szerepelnie, valamint érdemes a szöveges megjegyzésben feltüntetni, ha a vizes élőhely kiszáradt állapota miatt nem voltak jelen récék a területen.

A felmérés eredményeiről az adatok összesítését követően fogunk beszámolni.

