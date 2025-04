Parkinson-kór: drasztikusan gyorsan növekszik a betegek száma

A legfrissebb adatok szerint mintegy harmincezer ember szenved Magyarországon a súlyosbodó mozgászavarokkal, hangulatváltozásokkal járó Parkinson-kórban, és csak becsülhető azok száma, akiknél már elindult a betegséghez vezető idegsejtpusztulási folyamat, ám még nem alakultak ki a jellegzetes tünetek. A betegek száma pedig világszerte gyorsan növekedik, és a korábban elsősorban az idős korosztályok betegségének elkönyvelt Parkinson-kór az aktív korú népesség, azaz a negyvenes-ötvenes éveikben járók között is egyre jobban terjed. Az aggasztó hírek mellett szerencsére pozitív fejlemények is akadnak: folyamatosan bővül a magyar betegek számára is elérhető tüneti kezelések köre, mondja dr. Kovács Norbert, a PTE Neurológiai Klinikájának igazgatóhelyettese, aki a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium (TINL) Parkinson-kór kutatócsoportjának vezetőjeként a legújabb terápiák hatékonyságának növelésén és a betegség jobb megértésén dolgozik.

Csak Magyarországon több tízezerre tehető a Parkinson-kórral diagnosztizáltak száma, világszerte pedig tízmilliókra

A Parkinson-kór kezelése alapvetően két csoportba osztható a betegség súlyosságától függően. Az első fázisban gyógyszeres kezelés történik, majd, amikor a tünetek súlyosbodása ezt szükségessé teszi, a műtéti megoldás, azaz a mélyagyi stimuláció következik, amely során elektródák és az ezeket vezérlő pacemaker kerülnek beültetésre. Bár ezek évtizedek óta alkalmazott módszerek, az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések történtek mindkét területen

– részletezte az egyetemnek adott interjújában Kovács Norbert.

Ilyen például a Kelet-Közép-Európában először Pécsett bevezetett távprogramozás, a legutóbbi fontos fejlesztés pedig a térségben szintén először itt használt újratölthető változat. Mindkettő jelentősen megkönnyíti a mélyagyi stimuláción átesett betegek életét, hiszen nem kell megterhelő, sok esetben hosszú utazásokat megtenniük a klinikára. A gyógyszeres kezelések terén újdonság a bőr alá beültethető pumpás rendszer, ami elősegíti a hatóanyagok egyenletes felszívódását, és csak egy egyszerű beavatkozást igényel.

Parkinson-kór: a megfelelő időablak megtalálása

A Parkinson-kór kezelésének egyik legnagyobb kihívása a betegség minél korábbi diagnosztizálása, a korai stádiumokban ugyanis lényegesen jobban lassítható a tünetek súlyosbodása. Miután a kezdeti jelek számos más betegségre is utalhatnak, ez rendkívül nehéz munka. A problémán magyar kutatók is dolgoznak, nekik köszönhető például egy jellegzetes agyi mintázat, az úgynevezett fecskefarok jel diagnosztikai felhasználása. A fecskefarok jel egy speciális MR felvételen látható jellegzetes agyi mintázat, amelynek eltűnése a betegség néhány éven belüli megjelenésére utal. Mindez az egyéb indikátorokkal kiegészítve nagy biztonsággal jelzi előre a Parkinson-kórt, és így jól használható a betegség kizárására vagy megerősítésére.

A módszer megbízható alkalmazását lehetővé tevő speciális MR beállításokat pécsi kutatók dolgozták ki nemzetközi partnereik segítségével.

Emellett nagyon fontos a betegek állapotának folyamatos nyomon követése, és az állapotnak leginkább megfelelő kezelési módszerek alkalmazása. Már csak azért is, mert a betegség egyre gyakrabban érinti az aktív korosztályok tagjait.