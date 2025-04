Tudja-e, melyik Magyarország ma is látható legrégebbi temploma?

Fotó: Pécsvárad Város Önkormányzata weboldala

Az alapítólevél felsorolja István adományait és azt is, hogy milyen szakmákat adott a monostornak, például asztalos, bognár, kádár, klumpás, tetőfedő, ács, kovács, kőműves. Az alapítólevélben az is benne van, hogy milyen büntetés jár annak, aki a monostort háborgatni merészeli. Az apátságnak jó szőlőtermő területei voltak, ez volt a kolostor legjövedelmezőbb ága, de voltak szántói, tartott állatokat, rendelkeztek iparosokkal és gazdag kereskedelmi élet is folyt itt.

Az apátság nem csak egyházi, hanem világi funkcióval is rendelkezett, hiteleshelyként működve. A környéken lévő települések jó része hozzá tartozott, de kapott távoli birtokokat is, ilyen volt például Báta, vagy a mai Horvátország területén fekvő Dályog. Foglalkoztak hitélettel, térítéssel, oktatással, jogi ügyekkel, birtokvásárlásokkal, , területi viták rendezésével, valamint itt volt a káptalan. A 13. században 32 könyve (kézzel írt kódexek) volt a monostornak, amik itt is készülhettek. A monostor volt a kulturális élet központja is egyben. István Pécsváradnak adományozta a Zengő vidékét, és kettő piacjogot: a vasárnapi vásárt a vártól északra tartották, az állatvásárt pedig szerdánként, lejjebb, a mai városközpont helyén.