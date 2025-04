A pollenterhelés magas, de nem a nyárfaszösztől tüsszög

Mindenhol magas a pollenkoncentráció

Az egyik kiemelkedő időszakába érkezett az idei pollenszezon, az országban jelenleg magas a platán és a tölgy pollenkoncentrációja, ahogyan az eperfa féléké is, ez Budapesten eléri a nagyon magas szintet. A nyír, a kőris, a bükk, az ostorfa, a komlógyertyán, valamint már a dió virágporának mennyisége jellemzően az alacsony - közepes tartományban alakul, míg a ciprus- és tiszafaféléké, illetve a fűzé jellemzően alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a juhar, a gyertyán, a sásfélék, valamint már pázsitfűfélék és a fenyőfélék pollenje is – írja az NNGYK. Egyre többféle allergén virágpora van jelen egyszerre a levegőben, már megjelentek az átmeneti időszak allergénjeinek pollenszemei is, a pázsitfű pollenkoncentrációja várhatóan egyre több helyen elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. A pázsitfűre érzékeny allergiásoknál fokozódó tünetekre lehet számítani, mint például az orrfolyás, tüsszögés, köhögés, szemviszketés.

A napokban országszerte magas pollenterhelés. Fotó: Allergiaközpont



- Sokakat bosszant ilyenkor a nyárfaszösz, amiről feltételezik, hogy ez okozza a kellemetlen tüsszögést, irritációt. Amit azonban a napokban látunk a szabadban szállni, az valójában a nyárfa terméséből és annak a szél általi terjedését segítő, levegővel telt részeiből áll. Az allergiás tüneteket viszont a virágpor, vagyis a pollenek okozzák, ilyen allergén fehérjéket azonban a nyárfaszösz nem tartalmaz. A nyárfa pollenszórás valójában már korábban lezajlott, szabad szemmel érzékelhető jelek nélkül, ahogyan a többi növény esetében is történik – ismerteti dr. Tárnok Ildikó (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-tudogyogyasz/dr-tarnok-ildiko), az Allergiaközpont allergológusa, klinikai immunológus, tüdőgyógyász.

Tünetcsökkentő tanácsok

A levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják, ha valakinél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek. Ezeket az aktuális napi pollenjelentésben tudjuk nyomon követni. Jelenleg is több növény virágzik, így allergiavizsgálatra van szükség, hogy meg tudjuk állapítani, hogy pontosan melyik okozza a panaszunkat. Vérvizsgálattal ugyanis meg lehet határozni az allergént, majd a panaszaink és a vizsgálat eredménye alapján az allergológus személyre szabott kezelést állít össze, így az allergén növény pollenszórásának hátralévő heteit már szénanáthás tünetek nélkül tölthetjük. Addig azonban érdemes megfogadni néhány tünetcsökkentő jótanácsot: