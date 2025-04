Sokkoló felfedezés: kiderült, min múlhat, hogy túléljük-e a rákot

Az Icahn School of Medicine munkatársai által irányított kutatás, amely az USA Nemzeti Rákkutató Intézete (National Cancer Institute) finanszírozta Klinikai Proteomikai Tumorelemző Konzorciummal (Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium, CPTAC) és világszerte több más partnerrel együttműködésben zajlott, arra a következtetésre jutott, hogy

a velünk született génváltozataink sokkal nagyobb szerepet játszanak a daganatok kialakulásában és viselkedésében, mint ahogy azt eddig gondoltuk.

Öröklött génjeinken is múlik, túléljük-e a rákot.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A Cell április 14-i online számában közzétett tanulmány elsőként mutatja be, miként befolyásolja az emberek körében fellelhető több millió öröklött genetikai különbség a daganatsejtek sok ezer fehérjéjének működését. A tíz különböző daganattípust magában foglaló, több mint 1000 páciens adatait feldolgozó tanulmány bemutatja, miként alakítják minden egyes ember egyedi genetikai jellegzetességei a benne kialakuló daganat biológiai viselkedését.

Az eredmények jelentősen átformálhatják a rákbetegség jövőbeni orvosi kezelését. Míg a jelenlegi kezelések leginkább a daganat genetikai jellemzőit veszik figyelembe, a mostani kutatás azt sugallja, hogy a páciens öröklött génváltozatainak vizsgálata tovább pontosíthatja a diagnózist, a kockázatbecslést és a megfelelő kezelés megválasztását.

A személyre szabott rákterápia a gyógyulás kulcsa

„Minden egyes ember születésétől fogva a génváltozatok egyedi kombinációját hordozza, és ezek az öröklött különbségek észrevétlenül alakítják sejtjeink működését egész életünk során – magyarázza Zeynep H. Gümüş, a Mount Sinai Icahn School of Medicine genetika és genomikatudomány tanára és a közlemény egyik levelező szerzője. – Mi most arra mutattunk rá, hogy ezek a változatok nem csak úgy üldögélnek a háttérben, hanem aktív szerepet játszanak a daganatok kialakulásában és fejlődésében, sőt, még abban is, ahogy a tumorok reagálnak a kezelésekre.

Ez új lehetőségeket nyit a rákterápia személyre szabásában, melynek során immár nem csak a daganatot magát, hanem a páciens veleszületett genetikai jellegzetességeit is figyelembe vehetjük.”

Egészen mostanáig a daganatokkal kapcsolatos kutatások zöme a testi, ún. szomatikus mutációkra összpontosított, amelyek az adott személy élettartama alatt következnek be a sejtjeiben. Azonban öröklött, csíravonalas génváltozatból nagyságrendekkel többet hordozunk, mint szomatikus mutációból, és ezeknek a rákban betöltött szerepéről mindeddig igen keveset tudtunk – hangsúlyozzák a szerzők.