Létezhet-e szilícium-alapú élet? - A Földön és a Földön kívül

Kirk kapitány és a Horta találkozása.

A szilícium

A szilícium a földkéreg második leggyakoribb eleme, az oxigén után. A szilícium-dioxid (kvarc, kovasav, homok) a kőzetek legfontosabb alkotórésze és a leggyakoribb ásvány. A szilikátok (a szilícium és az oxigén egy, vagy több más elemmel alkotott vegyületei) és a kvarc alkotják a földkéreg mintegy 90%-át. A kvarc és szilikátok alkotják a vulkáni kőzetek 98%-át és túlnyomó részt az üledékes kőzeteket is. A szilícium sosem fordul elő szabadon és mindig az oxigénnel együtt található.

A szilícium széles körben elérhető a bioszférában (valójában az univerzumban), mennyiségileg potenciális építőkocka. A Föld felszínén 100 szilíciumatomra 1 szénatom jut.

A szilícium-dioxid (SiO2) a szilícium egyik legismertebb és az egyik legszélesebb körben felhasznált vegyülete, melynek leggyakoribb módosulata a kvarc. A kvarc különböző változatai közül csak a hegyikristály színtelen, a többi színes.

A tudományos-fantasztikus művekben gyakran szerepelnek szilícium lények, például a Star Trekben van egy szilícium-alapú életforma, ami keresztüleszi a sziklát, ahogyan mi keresztülsétálunk a levegőn. Van egy Marvel karakter is, a Homokember, aki üveggé alakul és vissza. Van olyan lény is, akinek a lábnyoma, vagy az ürüléke szilícium téglákat hagy maga után. De a szilícium-alapú élet valószínűleg a tudományos-fantasztikum birodalmára korlátozódik.

A szén az élet építőköve. Lehetséges-e, hogy létezik egy olyan bolygó egy másik naprendszerben, ahol a szilícium helyettesíti a szenet?

Elemi szilícium.

A szén és a szilícium hasonlóságai

A földi élet szén-alapú, a DNS molekula váza is szén. A biológusok szerint csak a DNS molekula szerkezetéhez hasonló molekula lehet alkalmas az élet hordozására. A szén négy vegyértékű elem és mind a négy vegyértéke egyenértékű, ezért korlátlan hosszúságú láncokat képes alkotni és még oldalláncok létrehozására is alkalmas. Nem csak szénatomokkal kapcsolódik, másokkal is, főleg oxigénnel, nitrogénnel, kénnel és hidrogénnel.

A szén és a szilícium sok jellemzője megegyezik. A periódusos rendszer IVa oszlopa, a 14. csoport tartalmazza a szenet és a szilíciumot. Mindkettő 4 vegyértékű, ami azt jelenti, hogy az egyes atomok 4 kötést hoznak létre más elemekkel a vegyület kialakításában. Mindkettő elsősorban kovalens kötéseket hoz létre. Mindkettő kötést hoz létre az oxigénnel. Mindkettő hosszú láncokat alkot (polimerek), melyekben az oxigénnel váltják egymást. Közönséges hőmérsékleten mindkettő reagál a fluorral, a szilícium közönséges körülmények között csak a fluorral reagál.