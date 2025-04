Mi az igazság Tesla rejtélyes halálsugaráról?

A Ronald Reagen Csillagháború programjának részeként a Haditengerészeri Kutatólaboratórium mérnökei a Kis Teljesítményű Légköri Kompenzáció Kísérlet műholdon dolgoznak, 1990 októberében.

John Melcher, a Massachusettsi Műszaki Egyetemi kutatója egy 1988-ban a Science for the People magazinban megjelent cikkében megjegyezte, hogy Johnt több mint 30 éven át rengetegen megkeresték, mivel állítása szerint tudott megavoltos ion- és elektronsugarakat, vagyis halálsugarat készíteni. És hogy csinált ezzel a tudással? Rákkutatást, iszapfertőtlenítést... és mindenféle más csodálatos dolgot. Nem foglalkozott fegyverekkel. John Trump 1983-ban megkapta a National Medal of Science érmet.

John Trump fiziku (balra) és a kollégája, Robert Van de Graaff a Massachusettsi Műszaki Egyetemről egy elektrosztatikus generátort vizsgálnak az 1960-as években.

Mi volt ez a fegyver?

Egy részecskesugaras elektromágneses fegyver, ami az inváziós repülőgépek támadását sugarakkal való bombázással veri vissza úgy, hogy szétrombolja az atomszerkezetüket és megsemmisíti őket. De ez a fegyver a rendelkezésre álló adatok szerint sosem készült el.

Hogy működik a Táverő?

A Táverőhöz négy eszközre van szükség: egy olyanra, ami nem vákuumban, hanem a szabad levegőben energia manifesztációt produkál (ami könnyen elérhető volt), egy másikra, ami nagy mennyiségű elektromos energiát hoz létre, továbbá egy olyan készülékre, ami felerősíti a generált erőt, és végül egy olyanra, ami óriási taszító erőt hoz létre.

Tesla nagy csodálója volt a Van de Graaff -féle elektrosztatikus generátornak, ezért miután kiterjedt kutatást végzett az eszközön, ugyanazzal a módszerrel hozott létre óriási töltéseket, mint a generátor. Elektrifikált levegőáramlatot használt, hogy visszaverje a volfrámból készült kis pelleteket, amiket egy vákuumcső lőtt ki, és amely nagyon hasonló volt egy szabvány ágyúhoz, legalábbis látszatra.

A berendezés torony formájúra lett megtervezve, ami olyan nagy, mint a Wardenclyffe-ben lévő torony. A Tesla által feltalált és létre hozott Wardenclyffe-torony, vagy más néven Tesla-torony az elektromosság vezeték nélküli továbbítására való. Tesla ötlete az volt, hogy a toronyból elektromosságot sugározzon szét az egész bolygón az ionoszféra közreműködése nélkül.

A torony egy magas oszlopból áll, aminek a tetején egy kerek gumós rész van. Az oszlop tartalmazza az ionizált levegőáramlatot a gumós rész pedig a töltést tartja körülötte, amivel nagy távolságból le lehet lőni az ellenséges repülőgépet.

Tesla a Wardenclyffe-tornyot 1901-1902 körül kezdte építeni. A torony egy univerzális, a földgolyót átívelő telekommunikációs rendszer.

A fegyver azonban sosem készült el, Teslának nem volt támogatója, mivel alkalmatlannak tartották a fegyverre vonatkozó elképzelését. A legnagyobb érdeklődést még a Szovjetuniótól kapta, ahol bemutatta tervét és a szovjetek 1939-ben 25.000 dollárt fizettek a sugárfegyver elkészítéséhez, az első fázis tesztelése után. A fegyver mégsem készült el sosem. Híres 1937-es megjegyzésében Tesla azt mondta: „De ez nem egy kísérlet… Megépítettem, demonstráltam és használtam. Csak egy kis idő, mielőtt a világnak tudom adni.”

Mindazonáltal, Tesla Táverő-terve még mindig érdekes és jelentős szerepet játszik a részecskesugár fegyvere-kísérletekben, amiket jelenleg különböző országokban folytatnak.