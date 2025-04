Titokzatos tőr került elő a Balti-parton, a napkultusz nyomait hordozza

A Hallstatti kultúra Krisztus előtt 1200 és 500 között virágzott, nevét a népszerű, ausztriai Hallstatt településről kapta, ahol az első nagyobb sírhelyeket és régészeti leleteket tárták fel a 19. században. Ahogy arra a szakemberek emlékeztettek, ez a kultúra a késő bronzkorból fejlődött ki, és meghatározó szerepet játszott az európai vaskor kialakulásában. Az úgynevezett Hallstatt B és C fázisokban már megjelentek a vasból készült tárgyak, míg a Hallstatt D időszakban a társadalom is komplexebbé vált, akik erődített településeket építettek és gazdag sírleletek kapcsolódnak hozzájuk. A most felfedezett tőr is ennek a bizonyítéka.

Titokzatos tőr került elő a Balti-parton, a napkultusz nyomait rejti

A hallstatti kultúra a kelták legkorábbi ismert elődje, így a civilizáció megértése elengedhetetlen a kontinentális kelta világ kibontakozásának vizsgálatához. A társadalom hierarchikusnak számított és a nemesi elit sírjai gyakran rejtettek fegyvereket, harci szekereket, bronz- és aranydíszítéseket

– mondta Grzegorz Kurka, a Kamień Földtörténeti Múzeum igazgatója a HeritageDaily online tudományos portálnak.

Csillagok, kereszt és félhold egyetlen tőrön

A tőrt Jacek Ukowski, a kamień pomorski-i St. Cordula Régészeti és Műemlékvédelmi Egyesület elnöke fedezte fel egy agyagrögben, amely a vihar során omlott le egy meredek partszakaszról. A fegyvert a kutatók a Hallstatt C periódusba datálták, azaz valószínűleg a Krisztus előtti 800 körüli időszakból származik, ami már a korai vaskorhoz tartozik, és amikor a fémmegmunkálásban forradalmi fejlődés történt.

A 24,2 centiméter hosszúságú tőr különösen a díszítései miatt figyelemre méltó a tudósok számára. A penge és a markolat teljes felületét finoman vésett díszítések borítják:

félholdak,

keresztformák,

csillagokra emlékeztető motívumok.

Ezek a motívumok a napkultuszhoz kapcsolódnak, ami a tárgy esetleges rituális szerepére utalhat.

A tőr felszíni ornamentikája egyértelműen egy napkultuszhoz kötődik, amely a hallstatti és más korabeli kultúrák vallási gyakorlatainak központi elemét jelentette. A nap mint szimbólum az élet, a termékenység és a hatalom jelképeként szerepelt. Ez alapján feltételezhető, hogy a tőr nem csupán fegyver, hanem vallási vagy szimbolikus tárgy is volt, amelyet akár vezetők, harcosok vagy papok is birtokolhattak

– magyarázta Kurka, aki szerint „valódi műalkotásról” van szó.