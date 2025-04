Vastagbélrák Magyarországon: hogyan függ össze a táplálkozás, genetika és bélflóra?

A vastagbélrák Magyarországon továbbra is az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, különösen a férfiak körében.

Vastagbélrák Magyarországon: a vastagbélrák orvosi illusztrációja

Fotó: peterschreiber.media / iStockphoto

A betegség kialakulásának hátterében ráadásul több, egymással összefüggő tényező is állhat:

genetikai hajlam,

gyulladásos folyamatok,

mikrobiom-összetétel,

valamint az életmód, ezen belül is az étrend és az étkezés minősége.

Riasztó adatok érkeztek a vastagbélrák magyarországi előfordulásáról. A legfrissebb jelentés szerint a magyar férfiak körében évente 138 új eset jut 100 ezer lakosra, ami jócskán meghaladja az uniós átlagot. A Nature tudományos szaklapban publikált, friss kanadai kutatás rávilágított a fő kockázati tényezőre: a szénhidrátszegény, rostban szegény étrendre, amely sokaknál a fogyókúra alapja.

A legfrissebb kutatások megerősítették, hogy a nem megfelelő táplálkozás, többek között a rostszegény, magas zsír- és cukortartalmú étrend jelentősen növeli a vastagbélrák kockázatát. Szakemberek szerint az ilyen diéta nemcsak elhízáshoz és gyulladáshoz vezethet, hanem olyan bélbaktériumok elszaporodását is elősegítheti, mint a colibaktint termelő Escherichia coli, amely DNS-károsodást okoz, és ezzel fokozza a daganat kialakulásának esélyét. Ráadásul mindez különösen igaz azokra, akiknél a genetikai háttér, például DNS-javítási mechanizmusok hiánya miatt eleve sérülékenyebb a szervezet.

Vastagbélrák Magyarországon: okok és következmények

A vastagbélrák tünetei gyakran csak előrehaladott stádiumban jelentkeznek. A tudósok szerint ezért is kiemelkedő a szűrővizsgálat jelentősége, ami egyrészt a korai felismerésben, másrészt a megelőzésben is kulcsszerepet játszik. Magyarországon ugyanakkor továbbra is alacsony a szűrővizsgálatokon való részvétel aránya, pedig a vastagbélrák Magyarországon a daganatos megbetegedések között az egyik vezető haláloknak számít.

Ahogy arra már több tanulmány rámutatott, a daganatos betegségek esetén a megelőzés kulcsa az egészséges táplálkozás és a kiegyensúlyozott életmód.

A rostban gazdag étrend segíti a bélflóra egyensúlyának fenntartását, csökkenti a gyulladást, és ezzel hozzájárul a rákos folyamatok elleni védelemhez. A daganat kockázatát viszont a stressz, a mozgáshiány, valamint az egészségtelen életmód is fokozza.