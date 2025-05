Alapjaiban rengetheti meg a magyar őstörténetet az Aba nemzetség eredete

Az Aba nemzetség a magyar történelem egyik legősibb és legnagyobb hatású főúri családja. A dinasztia legismertebb alakja, Aba Sámuel volt az első választott magyar király, de a nemzetség tagjai a későbbi századokban is fontos politikai és katonai szerepet töltöttek be. A nemzetség központjában, Abasáron végzett ásatások során 2020 és 2022 között egy templom és monostor romjai alól 38 emberi maradvány került elő. Ezek közül 19 esetben sikerült teljes genomvizsgálatot végezni. A feltárt sírokban ott nyugodtak többek között Aba nembeli János fiai, János és Mihály, akiket az oltár mellé temettek – sírkövük ma is őrzi az ősi családi címert.

Aba Sámuel a ménfői csatában. Az Aba nemzetség tagjai később is fontos szerephez jutottak a magyar történelemben.

Fotó: Wikimedia Commons

Az Aba nemzetség eredete: mit állapított meg a genetikai vizsgálat?

A Science Direct oldalán elérhető tanulmányban a kutatók megállapították, hogy az Aba nemzetség férfi tagjainak Y-kromoszómája az N1a1a1a1a4a2 jelű genetikai csoportba tartozik. Ennek a leszármazási ágnak a legkorábbi képviselőit Mongóliában és Jakutföldön azonosították, vagyis

az Aba nemzetség eredete Ázsiába, egészen Mongóliáig, az ősi hun birodalomig vezethető vissza.

A genetikai vonal két irányba ágazott szét: az egyik ága a mai Kína és Korea területén élő népességben maradt fenn, a másik viszont az Abák révén jutott el Európába, így Magyarországra is. Különösen figyelemre méltó, hogy az Abák legközelebbi genetikai rokona két olyan férfi, akik magas rangúnak számítottak a honfoglalók között – ez egyértelműen alátámasztja, hogy az Aba nemzetség ősei a honfoglalás idején, az elit tagjaiként érkeztek a Kárpát-medencébe.

Két ág, egy nemzetség

A kutatók az abasári templomtér feltárása során két családot azonosítottak.

Az egyik páros sírban két férfi nyugodott, akik valószínűleg unokatestvérek lehettek.

A másik síregyüttesben egy négytagú család feküdt: egy anya-fia páros, továbbá két távolabbi férfirokon.

Mindkét család egyezett abban, hogy az Aba nemzetség apai vonalához tartoztak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a két család távoli, 6-7. fokú rokoni kapcsolatban állt egymással,

vagyis tényleg az Aba nemzetség két külön ágát sikerült fellelni.

Árpádok, Báthoryak, Corvinok – az Aba nemzetség meglepő rokonsága

A genetikai elemzések nemcsak az Aba családon belüli rokonságot tárták fel, hanem meglepő külső kapcsolatokat is találtak.

A kutatók rokonságot mutattak ki az Árpád-házzal – amit a történelmi források is valószínűsítettek –, valamint a Báthory-családdal és a Corvinokkal is.

A Báthoryak esetében 6–7. fokú, Corvin János fiánál ennél is távolabbi genetikai kapcsolat igazolódott. Ez megerősíti, hogy az Aba nemzetség a középkori magyar elit fontos szereplője volt.