Egy bánya mélyén leltek rá a halálos kórokozók elleni csodafegyverre

A kutatók azt találták, hogy a saarvienin A kifejezetten hatékony a vankomicin-rezisztens Enterococcus és a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) ellen. A vegyületet három különböző ESKAPE-törzsön, valamint 26 klinikai mintából származó izolátumon is tesztelték, és minden esetben erősebb hatást mutatott, mint a vankomicin – még olyan törzsek esetében is, amelyek több más antibiotikummal szemben is ellenállóvá váltak.

„Egy új antibiotikum felfedezése önmagában még csak az első lépés” – figyelmeztetett Sergey B. Zotchev, a Bécsi Egyetem kutatója. –

A valódi kihívás az, hogy ezt a vegyületet továbbfejlesszük, és gyógyszerként is alkalmazhatóvá tegyük a klinikai gyakorlatban.

Az új antibiotikumot bemutató tanulmányról részletesen az Angewandte Chemie International Edition című szakfolyóiratban lehet olvasni.