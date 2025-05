Saját atombombát akart Tito, a jugoszláv diktátor

Súlyos nukleáris baleset

A vincai kutatóreaktor

Fotó: Federation of American Scientists

Ahogy épült a szovjet RA-típusú reaktor építése, a jugoszláv atomprogram vezetése egy tesztreaktort is megépített, ez volt az RB. Ez a saját tervezésű berendezés nem termelt energiát és plutóniumot sem lehetett vele előállítani, hanem csak kutatási célokat szolgált. Az RB-t 1958 tavaszán indították be. Az esemény súlyát jelzi, hogy maga Tito is megtekintette a vincai laboratóriumban.

Súlyos sugárfertőzédzt ksptsk a reaktornál dolgozó technikusok

Fotó: Y12 DOE

Alig hat hónappal később, októberben súlyos baleset történt az egyébként egyszerű és elvileg biztonságos reaktornál. Váratlanul megemelkedett a nehézvíz mennyisége a reaktorban, ami szuperkritikus állapotot idézett elő, azaz intenzív neutron- és gammasugárzás keletkezett. Ezt senki nem vette észre, csak az lett gyanús a személyzetnek, hogy ózonszagot lehetett érezni a reaktorteremben.

A hat technikus kirohant a folyosóra, de egy fizikushallgató, a 24 éves Zivota Vranic visszament, hogy leállítsa a reaktort. Ehhez fel kellett kapaszkodnia a reaktor feletti állványra.

A radioaktivitás mérése egy szovjet típusú reaktornál

Fotó: TASSZ

Összesen hat ember kapott súlyos sugárfertőzést a balesetben. Őket Párizsba vitték gyógykezelésre. Közülük egy embert hagyományos módszerekkel gyógyítottak meg, négyen pedig csontvelő átültetést hajtott végre a neves francia onkológus, Georges Mathé.

A hatodik beteg, a fiatal Vranic azonban menthetetlennek bizonyult, őt túl nagy radioaktivitás érte, amikor visszament a reaktorhoz.

Hogy pontosan mi történt, máig nem tudni. Pavle Savic, az atomprogram vezetője, aki sokáig a Jugoszláv Tudományos Akadémia elnöke is volt, 1986-ben beszélt először a balesetről:

Ha csak egy egyszerű bicikliről van szó, amelyről leszereltük a féket, már ez is halálos balesetet okozhat. Ami Vincában történt, súlyos emberi mulasztás következménye volt. Az ottani dolgozók minden féket eltávolítottak a rendszerből. Nem csoda, hogy halálos baleset történt.

A nukleáris baleset egyik túlélőjét, Stijepo Hajdukovicot felháborította Savic nyilatkozata. A technikus 1997-es halála után került nyilvánosságra egy levele, amelyben kijelentette:

Egyikünk sem szegte meg a szabályokat. Mindent úgy csináltunk, ahogy a vezető kutatók előírták, de a reaktor egyszerűen nem volt biztonságos. A nehézvíz szintjét nem automatikus berendezés mérte, hanem bele kellett dugni egy mérőrudat. A vészjelző dudát kikapcsoltatták, nehogy megijessze a személyzetet. A tudósok ellenőrzés nélkül improvizáltak a kísérleteiknél, és nem gondoltak a mi biztonságunkra.

Mivel a baleset rossz fényt vetett volna a Pártra, elhallgatták a lakosság elől.