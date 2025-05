COPD-s betegeknek a testmozgás gyógyszer

Minden mozgás számít

A COPD-s beteg rehabilitációjába legkönnyebben úgy lehet beilleszteni a mozgást, ha személyre szabott iránymutatást kap a beteg a számára optimális terhelésről, mozgástípusokról, nem megterhelő, akár ülve, vagy fekve is végezhető légzőgyakorlatokról. Ideális esetben az aerob mozgást az izomfejlesztés is kiegészíti, ami nem csak a vázizom és a szív-érrendszer, légzőrendszer javulásával járhat, de ez a javulás hozzájárulhat a gyulladás enyhítéséhez is. Az pedig igen pozitív ráadás, hogy fizikai aktivitás jól hat a COPD-t gyakran kísérő depresszió ellen is, és végső soron növeli az élettartamot.





Nem kell azonban nehéz és megterhelő edzésekre gondolni, a legjobb gyakorlat sok beteg számára egyszerűen a nordic walking, a sétálás.

Ha ez az időjárási viszonyok miatt nem kivitelezhető, más lehetőségek is kiválóak, például tánc vagy akár séta a bevásárlóközpontban. A mindennapi tevékenységek és a kerékpározás is jó kiegészítő lehet. A COPD-s pácienseknek feltétlenül érdemes speciális légzőtornát is végezni szakember betanításával.

Egy tanulmány szerint azoknál a COPD-s betegeknél, akiknél a fizikai aktivitási szint csökken, a relatív halálozási kockázatok nagyobbak, mint azoknál, akiknél romlik a tüdő funkciója!

A kezelés és az életmód együttesen segít

Ha a COPD kialakult, mihamarabb meg kell kezdeni a kezelését. Ma már sok olyan gyógyszer van, amely csökkenti a hörgő gyulladását, emellett tágítja is a hörgőket és feloldja a váladékot, hogy könnyebben fel lehessen azt köhögni. A kezelés nyomán a panaszok enyhülnek, hatására a légzésfunkciós értékek is javulhatnak – ismerteti dr. Hidvégi Edit PhD (https://www.tudokozpont.hu/tudogyogyasz-munkatarsaink/dr-hidvegi-edit-phd), a Tüdőközpont gyermek- és felnőtt tüdőgyógyásza. – A pulmonológiai kezelés mellett nagyon fontos az életmódbeli szabályok betartása is, elsősorban természetesen a dohányzás elhagyása. Emellett nagy szerepe lehet az egészséges testsúly megőrzésének, visszaállításának, az influenza és tüdőgyulladás elleni oltásoknak, a lehetőség szerinti minél tisztább levegőjű környezet kialakításának és a rendszeres, közepes intenzitású mozgásnak, amelynek egyik oszlopa a légzőizmok erősítését a gázcserét javító légzőgyakorlatok végzése.

