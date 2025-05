Megacunami söpörheti el az Egyesült Államok nyugati részét

Eredményeiket a rangos Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban tették közzé.

Milyen következményei lennének egy ilyen földrengésnek?

Egy 8,0-s magnitúdójú földrengés hatása pusztító lenne: elsöpörné Észak-Kalifornia, Oregon és Washington tengerparti városait. A rengés következtében a part menti területek akár két méterrel is lesüllyedhetnek, jelentősen növelve ezzel az árvízveszélyt.

A kutatók tanulmányukban arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés miatt még a kisebb földrengések is magas cunamihullámokat idézhetnek elő.

Tina Dura, a kutatás vezetője az NBC Newsnak úgy fogalmazott:

Bár a cunami elsöprő erejű lesz, a legnagyobb kihívást a tartós hatások jelentik majd. Az áradások egyre gyakoribbá válnak, és ez a veszély évtizedekig, akár évszázadokig is fennmaradhat a rengést követően.

A kutatók szerint, ha egy ilyen földrengés 2100 körül történne, a klímaváltozás súlyosbító hatásaival együtt:

több mint 17 700 ember

29 000-nél is több épület

és mintegy 1620 kilométernyi közút kerülne víz alá.

Emellett a sós tengervíz elárasztaná a mezőgazdasági területeket, súlyos károkat okozva a termelésben.

Lesznek előjelek a földrengés előtt?

A kutatók szerint nem. Míg a klímaváltozás hatásai fokozatosan jelentkezhetnek, és viszonylag kiszámíthatóak, addig egy ilyen földrengés bármikor, akár minden előjel nélkül, perceken belül bekövetkezhet. Ez azt jelenti, hogy nem marad idő a felkészülésre, az evakuálásra vagy a károk megelőzésére.