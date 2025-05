Megvalósul, amiről sokáig csak álmodtunk: hamarosan láthatunk a sötétben

Idegtudósok és anyagtudósok olyan kontaktlencsét alkottak, amelyek egereket és embereket is képessé tesznek az infravörös tartományban való látásra azáltal, hogy az infravörös sugarakat látható fénnyé alakítják. A hagyományos éjellátó szemüvegekkel ellentétben ez az éjjellátó kontaktlencse, amelyről a Cell folyóirat május 22-i számában tudósítanak a kutatók, nem igényel energiaforrást a működéséhez, és több infravörös hullámtartományt is érzékelhetővé tesz viselője számára. Mivel a lencsék átlátszók, használójuk a látható hullámtartománybeli és infravörös fényt egyszerre látja. Külön érdekesség, hogy az infravörös kép csukott szemmel is látható marad.

Éjjellátó kontaktlencse felhelyezése.

Fotó: Yuqian Ma, Yunuo Chen, Hang Zhao

Kutatásunk olyan nem-invazív hordható eszközök lehetőségét tárja fel, amelyek látási szuperképességekkel ruházzák fel az embereket

– nyilatkozta Tian Xue, a Kínai Tudományos és Műszaki Egyetem idegtudósa és a cikk rangidős szerzője. – Az új eszközöknek már most egy sor lehetséges alkalmazását tudjuk elképzelni. Például biztonsági, mentési, titkosítási vagy hamisításellenes célból villogó infravörös fénnyel lehetne információt közölni.”

Hogyan működik az éjjellátó kontaktlencse?

A kontaktlencse technológiája olyan nanorészecskéken alapul, amelyek elnyelik és az emlős szem számára látható – 400-700 nm hullámhossztartományba eső – fénnyé alakítják az infravörös fénysugarakat. A nanorészecskék konkrétan az ún. közeli, tehát a látható tartományon éppen csak túl levő, 800-1600 nm hullámhosszak közé eső infravörös tartományt teszik a szem számára érzékelhetővé. A csoport korábban már igazolta, hogy egerek retinájába fecskendezve a nanorészecskék fogékonnyá teszik az állatokat az infravörös fényre, de szerettek volna ennél kevésbé invazív alkalmazást is kidolgozni.

A kontaktlencse megalkotásához a nanorészecskéket olyan rugalmas, szervezetbarát polimerekkel elegyítették, amilyeneket a közönséges lágy kontaktlencsékben is alkalmaznak. Miután igazolták, hogy a kontaktlencsék nem ártalmasak a szervezetre, működésüket egerekben és emberekben is tesztelték.

A kísérletek során a kontaktlencsét viselő egerek viselkedéséből arra lehetett következtetni, hogy látják az infravörös fényt.

Például ha az egereknek búvóhelyül egy sötét és egy infravörös fénnyel megvilágított dobozt kínáltak fel, a kontaktlencsét viselő egerek a sötét dobozt választották, míg a kontaktlencse nélküli egerek nem mutattak preferenciát. A lencsét viselő egerek az infravörös látás élettani jeleit is mutatták:

pupillájuk összeszűkült az infravörös fény hatására,

és infravörös megvilágításnál agyi képalkotással aktivitás volt kimutatható a látást feldolgozó agyterületeiken.

A kísérletekben részt vevő emberek az infravörös kontaktlencsék segítségével sikeresen olvastak le infravörös fénnyel közölt morzekód-szerű felvillanásokat, és érzékelték a beérkező fény irányát. „A dolog teljesen egyértelmű: kontaktlencse nélkül az alanyok abszolúte semmit sem láttak, de amikor felvették a lencsét, világosan látták a villogó infravörös jeleket – mondta el Xue. – Azt figyeltük meg, hogy csukott szemmel még jobban is látták az alanyok ezeket a villogó jeleket.

Mivel az infravörös fény jobban áthatol a szemhéjon, mint a látható, így csukott szemmel a látható fény kevésbé zavart be az infravörös jelek érzékelésébe.

A színvakok újra színesben láthatják a világot

Egy további trükkel a tudósok azt is lehetővé tették, hogy a lencse viselői megkülönböztessék az infravörös fény egyes hullámhossztartományait: úgy alakították a nanorészecskéket, hogy színkódba fordítsák át a különböző infravörös hullámhosszakat. A 908 nm hullámhosszú infravörös fényt például kék, a 808 nm-est zöld, az 1532 nm-est piros látható fénnyé konvertálták. Amellett, hogy ez a technológia elősegíti az infravörös spektrum részleteinek vizuális kiaknázását, arra is felhasználható lehet majd, hogy a színvak emberek számára láthatóvá tegye a nekik egyébként érzékelhetetlen hullámhosszakat.

A vörös látható fény zöld látható fénnyé alakítása egyes színvakok számára láthatóvá teszi a láthatatlant

– hangsúlyozta Xue.