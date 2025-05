Megfejtették, miért volt mindenki karcsú a 60-as években

Az alváshiány hizlal

Az 1960-as években az amerikaiak átlagosan 8,5 órát aludtak éjszakánként, ma már alig 7 óra 10 percet. Eközben egyre népszerűbbek azok a hangok, amelyek szerint „négy óra alvás is bőven elég”. A szakértők szerint ez komoly hiba: a kevés pihenés megnöveli az éhséghormonok szintjét, fokozza a cukor utáni sóvárgást, és hajlamosít a nagyobb adagok fogyasztására is. Az elalvást ráadásul a képernyők fénye és a sorozatmaratonok is hátráltatják. Bates szerint a megoldás egyszerű:

telefont némítani, laptopot becsukni, és legkésőbb 22:30-kor villanyt oltani – felnőttként is jót tesz a „lámpaoltásos” napirend.

A szakember úgy véli, nem kívánatos száz százalékban visszatérni a régi menzák kínálatához, de hisz abban, hogy a régi szokásokból tanulhatunk: több házi koszt, kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszer, több séta és minőségibb alvás a megoldás.