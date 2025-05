Az energiarendszerek összeomlása csak a kezdet, ha jön a 46 fokos forróság és hőmérséklet-ingadozás

Ahogy megírtuk, akár a pokoli, 46 fokos hőhullámra is számíthatunk idén nyáron. 2025 áprilisában a spanyol áramszünet döbbentett meg sokakat és Portugália villamosenergia-hálózata, energiarendszere szenvedett súlyos zavarokat, amikor mindössze másodpercek alatt több gigawattnyi áramtermelés esett ki, áramkimaradást okozva az Ibériai-félsziget nagy részén. Bár az esetet nem előzte meg extrém időjárási esemény, egyre több bizonyíték utal arra, hogy a hirtelen bekövetkező, napon belüli nagy hőmérséklet-ingadozások állhattak az áramszünet hátterében. Így alakulhatnak a klímaváltozás 2025-ös trendjei is. A jelenség ráadásul nemcsak az infrastruktúrát, hanem az emberi egészséget is veszélyezteti – különösen az idősekét.

Az extrém hőség nem csak az energiarendszert fenyegeti, hanem az egészséget is.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Növekvő hőingadozás – fokozódó kockázat az energiarendszerekben

Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói, Szabó Péter és Pongrácz Rita 2025-ös tanulmányukban arra hívták fel a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedekhez képest jelentősen nőtt a napon belüli hirtelen hőmérséklet-változások gyakorisága.

A 2005–2024 közötti időszakban évente átlagosan 7 nappal több olyan esetet észleltek, amikor 3 órán belül 5–7 °C-os melegedés történt – ez közel 40%-os növekedés az 1971–1990 közötti adatokhoz képest.

A legnagyobb ugrást áprilisban mérték, de a jelenség különösen gyakori márciusban és októberben is.

Napon belüli nagy hőmérséklet változás

Fotó: masfelfok.hu

A melegedés mellett a hirtelen lehűlés is veszélyes

Bár a hirtelen lehűlések – például 4–5 °C-os hőmérsékletcsökkenés 3 órán belül – ritkábban fordulnak elő, ezek is súlyos terhelést rónak a szervezetre és az elektromos hálózatokra. A gyors hűlések különösen március és július között jellemzőek, leginkább a délutáni és esti órákban.

Vizualizáció: magyarországi gyors hűlések, gyors melegedések

Nem csak kényelmetlenség – életveszély is

A ScienceDirect egyik tanulmánya szerint a napon belüli nagy hőmérsékleti ingadozások nagyobb mértékben növelik a halálozási kockázatot, mint az extrém hideg vagy meleg önmagában. A szervezet nehezen alkalmazkodik az ilyen gyors változásokhoz, és az idősek, kisgyermekek vagy szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek, hőgutát kaphatnak.