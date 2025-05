Már nem bűn a csokievés: váratlan pozitív hatása lehet

A Surrey-i Egyetem nagyszabású elemzése kimutatta, hogy bizonyos élelmiszerek – például a tea, az alma vagy az étcsokoládé – olyan természetes vegyületeket, úgynevezett flavan-3-olokat tartalmaznak, amelyek javíthatják a vérnyomást és az érrendszer állapotát. A hatás különösen erőteljesnek bizonyult magas vérnyomás esetén, és bizonyos esetekben a gyógyszeres kezeléshez hasonló eredményt hozott. A kutatók szerint ezek az ízletes és könnyen hozzáférhető élelmiszerek hatékonyan óvhatják a szív egészségét.

Az étcsokoládé szívbarát vegyületeket tartalmaz.

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

A tea, az étcsokoládé és a szív egészsége

Jó hír a teakedvelőknek és a csokoládérajongóknak: napi egy csésze tea vagy egy kocka étcsokoládé nemcsak élvezetet nyújt, hanem a szív egészségét is támogathatja. A Surrey-i Egyetem friss kutatása – amely az European Journal of Preventive Cardiology című szaklapban jelent meg – kimutatta, hogy az úgynevezett flavan-3-olok csökkenthetik a vérnyomást, és javíthatják az erek állapotát.

Ezek a jótékony vegyületek megtalálhatók az olyan hétköznapi élelmiszerekben, mint a kakaó, a tea, az alma és a szőlő. A 145 randomizált, kontrollált vizsgálat elemzése alapján a kutatók arra jutottak, hogy a flavan-3-olokat rendszeresen fogyasztók körében mérhető vérnyomáscsökkenés tapasztalható. Különösen azok állapota javult, akiknek emelkedett vagy magas volt a vérnyomásértéke.

Egyes esetekben a hatás megközelítette a gyógyszeres kezelés eredményességét.

A flavan-3-olok leggazdagabb forrásai közé tartozik az étcsokoládé, a zöld és fekete tea, az alma, a kakaópor, valamint a vörös szőlő. Egyetlen csésze zöld tea 100–200 mg-ot is tartalmazhat ezekből a vegyületekből, míg 10 gramm étcsokoládé – kakaótartalomtól függően – grammonként akár 600 mg flavan-3-olt is tartalmazhat. A természetes kakaópor pedig még ennél is koncentráltabb lehet.

Túl a vérnyomáson: az erek állapota is javulhat

Az étcsokoládé különösen gazdag flavan-3-olokban, főleg ha a kakaótartalma meghaladja a 70 százalékot. 10 gramm csoki akár 600 milligrammnyi szívbarát vegyületet is tartalmazhat. A természetes kakaópor ennél is töményebb flavan-3-ol forrás. Ezzel szemben a tejcsokoládé alig, a fehér csokoládé pedig egyáltalán nem tartalmaz flavan-3-olokat.

A feldolgozás során sajnos az egészséget védő vegyületek mennyisége csökken, ezért érdemesebb a nyers étcsokoládét választani.

Christian Heiss professzor, a Surrey-i Egyetem szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a tea, az alma, az étcsokoládé vagy a kakaópor jelentős flavan-3-ol-tartalmukkal hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez, nem helyettesíthetik a gyógyszeres kezelést. Az ígéretes eredmények ugyanakkor további kutatásokat indokolnak.