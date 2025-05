Mitől vörösek a vörös macskák? Évtizedes rejtély oldódott meg

Garfield, a Csizmás Kandúr vagy épp a Macskarisztokraták Toulouse-a – nem csupán ikonikus karakterük teszik őket naggyá, hanem a gyönyörű, vörös bundájuk is. Most végre tudományosan is választ kaptunk arra az évtizedes rejtélyre, hogy miért vörös egyes macskák bundája.

Két nemzetközi kutatócsoport – a japán Kjúsúi Egyetem és az amerikai Stanford Egyetem tudósai – megfejtette, milyen genetikai eltérés áll a vörös macskák bundájának színe mögött, a felfedezésükkel pedig több évtizedes rejtély oldódott meg – írja BBC. Tudományosan is választ kaptunk arra az évtizedes rejtélyre, hogy miért vörös egyes macskák bundája.

Fotó: Unsplash A kutatócsoport felfedezte, hogy a vörös bunda kialakulásáért a DNS egy részében kialakuló szakaszhiány a felelős, ami miatt a szőr, a szem és a bőr színét adó sejtek világosabb pigmentet termelnek. A vörös bunda genetikai, több évtizedes rejtélye Azt már régóta tudjuk, hogy a vörös bunda genetikailag öröklődik, azt azonban eddig nem tudták pontosan meghatározni, hogy milyen gén okozza a vörös bunda színének megjelenését. A kutatók megállapították, hogy az ARHGAP36 nevű gén működik másként a vörös macskáknál. Ez a gén aktívabb, mivel hiányzik belőle egy rövid DNS-szakasz. Ez a kis hiány pedig elegendő ahhoz, hogy a pigmentet termelő sejtek világosabb színt hozzanak létre, így alakul ki a jellegzetes vöröses árnyalat. Érdekesség, hogy a vörös bundájú macskák nagy része hím. Ennek az az oka, hogy a pigmenttermelésért felelős gén az X kromoszómán található. A kandúroknak csak egy X kromoszómájuk van, így náluk már egy DNS-hiány is elég a vörös bunda kialakulásához. Ezzel szemben a nőstény macskák két X kromoszómával rendelkeznek, ezért náluk ritkábban fordul elő, hogy mindkét példányban hiányzik ugyanaz a DNS-szakasz. „A vörös és fekete foltok kialakulása annak köszönhető, hogy a fejlődés korai szakaszában a sejtek véletlenszerűen kikapcsolják az egyik X kromoszómát” – magyarázta Hiroyuki Sasaki professzor, a kutatás vezetője. „Ahogy a sejtek osztódnak, különböző színgének aktiválódnak, így alakulnak ki a jellegzetes mintázatok” – tette hozzá.

Sok gazdi úgy véli, hogy a szőr színe összefügg a macskák személyiségével is. Ez ugyan tudományosan még nem bizonyított, de a vörös bunda kialakulását vizsgáló kutatócsoport szerint izgalmas kutatási projekt lehet a jövőre nézve.

