Csillagok között magyar zászlóval: Farkas Bertalan űrutazásának elfeledett kincsei

Az első magyar űrhajósként Farkas Bertalan az Interkozmosz program keretében jutott fel a Szaljut-6 űrállomásra, ahol közel 8 napot töltött. Ez az esemény nem csupán technológiai szempontból volt jelentős, hanem kulturális mérföldkőnek is számított a hidegháború időszakában.

Valerij Kubaszov és Farkas Bertalan a Szaljut-6 űrállomás modelljében

Fotó: Alexander Mokletsov/Sputnik/AFP

Mit vitt magával Farkas Bertalan?

Amikor egy űrhajós elhagyja a Földet, csak korlátozott mennyiségű személyes tárgyat vihet magával. Ezek a tárgyak azonban rendkívüli jelentőséggel bírnak, hiszen a hazájukhoz, kultúrájukhoz és személyes életükhöz kötik őket a végtelen űr magányában.

Farkas Bertalan különös gondossággal válogatta össze azokat a tárgyakat, amelyek elkísérték történelmi utazására.

Mindenekelőtt természetesen ott volt vele a magyar zászló, amely a nemzeti büszkeség és identitás szimbólumaként lebegett az űrállomáson.

A hazai föld egy darabját is magával vitte – egy kis zacskóban magyar földet, amely szimbolikus kapcsolatot jelentett az otthonnal. Emellett Farkas több személyes emléktárgyat is csomagolt, köztük családi fényképeket, amelyek erőt adtak neki a küldetés során.

Érdekes módon néhány tipikus magyar élelmiszert is vitt magával, köztük Kalocsai paprikát és Tokaji bort, amelyeket megosztott szovjet kollégáival is. Ezek a gesztusok nem csupán a magyar kultúra népszerűsítését szolgálták, hanem a nemzetközi barátság és együttműködés szimbólumai is voltak a világűrben.

Farkas Bertalan a nagy utazásra magával vitte az akkori Magyar Televízió kabalafiguráját, a Tévémacit, aki az űrhajóssal együtt 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a világűrben.

Egyik este az űrhajós olvasta fel a magyar gyerekeknek az esti mesét, a Tévémaci mellett ott volt kislánya piros-fehér-zöldbe öltöztetett babája is.

A szkafanderbe öltöztetett Tévémaci

Még néhány érdekesség az első magyar űrutazásról

Farkas Bertalan űrutazása körül számos érdekes és kevéssé ismert tény található, amelyek még színesebbé teszik a magyar űrhajózás történetét. Kevesen tudják, hogy a két űrhajósjelölt, Farkas Bertalan és Magyari Béla között az utolsó pillanatig nyílt volt a verseny. Mindkét űrhajós tökéletesen teljesítette a kiképzést, így mindkettő alkalmas volt a repülésre. Végül a magyar vezetés Farkas mellett döntött, akit alkalmasabbnak tartottak a médiában való szereplésre. Utólag derült ki, hogy a szovjet űrhajósok inkább a hallgatagabb Magyarit választották volna, de ekkor már megszületett a döntés: Farkas Bertalan lesz az első magyar űrhajós.

Érdekes adalék, hogy Farkas volt az első űrhajós, aki gitározott a világűrben – egy kis akusztikus gitárt is vitt magával, amelyen magyar népdalokat játszott.

Ez a zenei intermezzo nemcsak személyes szenvedélyét mutatta meg, hanem a magyar kultúra egy darabját is eljuttatta a csillagok közé.