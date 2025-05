Egy alattomos parazita szó szerint lefejezheti a férfiak spermiumait

Bár a herei toxoplazmózis elsősorban az immunhiányos betegeket érinti súlyosan, a jelenség nem korlátozódik kizárólag rájuk.

Fertőzött egereken végzett képalkotó vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a Toxoplasma gondii a fertőzést követő napokban nemcsak az agyba és a szembe, hanem a herékbe is behatol.

2017-ben kutatók kimutatták, hogy egereknél a parazita cisztákat képezhet a prosztatában is. A Toxoplasma gondii jelenlétét számos állat, köztük az ember ondójában is sikerült igazolni, ami felveti annak lehetőségét, hogy a parazita szexuális úton is terjedhet.

Ez a felismerés arra ösztönözte a kutatókat, hogy megvizsgálják, miként befolyásolja a toxoplazmózis a férfiak termékenységét. Egy 2021-es prágai vizsgálat során 163 fertőzött férfit elemeztek, és több mint 86%-uknál találtak rendellenességeket az ondóban.

Egy 2002-ben készült kínai tanulmány arra jutott, hogy a meddő párok körében magasabb volt a toxoplazmózis aránya, mint a termékeny pároknál (34,83% szemben a 12,11%-kal). Egy másik, 2005-ös kínai kutatás pedig azt állapította meg, hogy steril férfiaknál jóval nagyobb valószínűséggel mutatható ki a parazita, mint termékeny társaiknál.

Ugyanakkor nem minden tanulmány tudta egyértelműen alátámasztani a toxoplazmózis és a romló spermiumminőség közti közvetlen kapcsolatot.

Spermiumok (illusztráció)

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Az állatkísérletek aggasztó eredménye

Állatok esetében a toxoplazmózis hasonlóan zajlik, mint az embereknél, így vizsgálatukkal részletesebben feltérképezhetjük a kórokozó termékenységromboló hatásait.

Toxoplasma-fertőzött egereknél, patkányoknál és kosoknál jelentősen csökken a here működése és a spermiumtermelés. Egereknél alacsonyabb spermiumszámot és több rendellenes alakú spermiumot figyeltek meg.

Egy 2025 áprilisában publikált tanulmányban német, uruguayi és chilei kutatók kimutatták, hogy egereknél már két nappal a fertőzést követően megjelenik a parazita a herékben és a mellékherében. Ezután azt is megvizsgálták, hogy mi történik, ha a parazita laboratóriumi körülmények között, közvetlenül emberi spermiumokkal érintkezik.

Az eredmények szerint mindössze öt percnyi érintkezés után a spermiumok 22,4%-a „fejét vesztette”.

Minél hosszabb ideig érintkeztek a parazitával, annál több spermium sérült meg. Azok a spermiumok, amelyek nem veszítették el a fejüket, gyakran torzak és csavartak lettek, egyeseken pedig lyukak keletkeztek, ami arra utal, hogy a parazita próbált beléjük hatolni.