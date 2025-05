Veszélyes lehet, ha túl gyorsan szeretne strandformát

- Lelassult anyagcsere

Az anyagcserét az határozza meg, hány kalóriát „égetünk” egy nap alatt, a lassabb anyagcsere tehát azt jelenti, hogy kevesebbet. A drasztikus diéták két ok miatt is lassítják az anyagcserét: az egyik az izomtömeg csökkenés, a másik az anyagcserét szabályozó hormonok, például a pajzsmirigy hormon szintjének csökkenése. Ráadásul ez az alacsonyabb szintű anyagcsere akkor is hosszú ideig fennáll, amikor már befejeztük az erős diétát.



- Esetleges tápanyaghiány

Egy nagyon alacsony kalóriatartalmú étrenddel nehéz elégséges tápanyagot, például vasat, folsavat, B12 vitamint bevinni a szervezetbe. Tápanyaghiányra utaló tünet lehet többek közt a hajhullás, a kimerültség, a legyengült immunrendszer miatt kialakuló fertőzések, a gyengülő csontok.



- Epekő nagyobb kockázata

Az epehólyagban kialakuló kövek a túl gyors fogyás fájdalmas következményei lehetnek. Normális esetben az epehólyag emésztőnedvet bocsát ki, hogy lebontsa és emészthetővé tegye a zsíros ételeket. Ha nagyon keveset eszünk, akkor az epehólyagnak nem kell kibocsátania ezt az emésztőnedvet, így a benne lévő anyagok leülepedhetnek és összetapadhatnak. Így alakulhatnak ki az epekövek, amelyek emésztési zavarokat és akár súlyos rohamot is okozhatnak.



- További mellékhatások

A komoly megvonásos diéták olyan mellékhatásokkal is járhatnak, mint az izomgörcsök, a hasmenés vagy székrekedés, az irritabilitás, a fázékonyság, a kiszáradás.

Mutnéfalvy doktor szerint tehát mindenképp kerülni kell a túl gyors fogyás drasztikus lehetőségeit, és a biztonságos, tartós súlyvesztésre kell törekedni.

Mit lehet tenni, ha nem indul be a fogyás?

- Előfordul, hogy valakinél nagyon nehezen vagy éppen sehogyan sem indul be a fogyás. Mivel pedig az elhízás önmagában is betegség, ezért ennek kivizsgálásában és a helyzet kezelésében sokszor szükséges orvosi közreműködés, hiszen például számos hormonális betegség oka és következménye is lehet a makacs túlsúly.

Érdemes utánajárni, nincs-e pajzsmirigy betegség, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, leptinrezisztencia, agyalapi mirigy probléma, policisztás ovárium szindróma vagy más endokrinológiai probléma a háttérben.

Az is elképzelhető, hogy valakinek – különösen jelentős túlsúly esetén – gyógyszeres segítségre van szüksége a fogyáshoz – hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy Zoltán (https://www.endokrinkozpont.hu/munkatarsaink/endokrinologus/dr-mutnefalvy-zoltan), az Endokrinközpont endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista. – Az életmódváltás azonban így is szükséges, de ha emellett a hormonális eredetű betegségeket is kezeljük, azzal nagy lépést tehetünk a tartós fogyás felé.

(Forrás: Endokrinközpont (www.endokrinkozpont.hu))