Csodálatos gyógyulás: halálos betegséggel született gyerekeket gyógyítottak meg

Egy kísérleti génterápia segítségével sikeresen állították helyre az immunfunkciót abban a kilenc kezelt gyerekben, akik egy ritka és életveszélyes immunhiányos betegséggel, az I-es típusú leukocita-adhéziós deficienciával (LAD-I) születtek. A nemzetközi klinikai vizsgálatot amerikai, angol és spanyol kutatóorvosok koordinálták.

A génterápia segítségével sikeresen helyreállították a beteg gyerekek immunfunkcióját.

Fotó: OpenAI DALL-E

A LAD-I olyan örökletes betegség, amely megközelítőleg minden egymilliomodik embert érint a világon. A betegséget a CD18 fehérje génjének mutációi okozzák.

A CD18 kulcsszerepet játszik abban a folyamatban, melynek során a fehérvérsejtek az érpályából kilépve eljutnak a fertőzések helyszínére.

Működőképes CD18 hiányában a súlyos LAD-I-ben szenvedő betegek, akiket rendszerint életük első hónapjaiban diagnosztizálnak, különösen fogékonnyá válnak a veszedelmes, ismétlődő bakteriális és gombás fertőzésekre.

Kezelés nélkül csak ritkán élik túl a páciensek a gyerekkort.

Áttörést jelentő génterápia

A New England Journal of Medicine-ben Dr. Donald Kohn rangidős szerzőségével publikált közlemény most annak az összesen kilenc, 5 hónapos és 9 éves koruk között kezelésbe vont páciensnek a kétéves terápiás kimeneteléről számol be, akiket három helyszínen, a UCLA Mattel Children’s Hospital-ben, a londoni Great Ormond Street Hospital-ben (GOSH) és a madridi Hospital Infantil Universitario Niño Jesús-ban kezeltek. A tanulmány további vezető szerzői Dr. Claire Booth, a londoni vizsgálati helyszín vezetője és Dr. Julian Sevilla, a madridi vizsgálati helyszín vezetője.

Bár a betegség ritka volta miatt csak kevés pácienst sikerült a vizsgálatba toborozni, az a kilenc gyerek, aki megkapta a kezelést, jól reagált rá, és mindannyian tünetmentessé váltak. A LAD-I-re jellemző sebes bőrük és súlyos ínygyulladásuk rendeződött, és most már pont annyira képesek megküzdeni a fertőzésekkel, mint ép immunrendszerrel született társaik.

A gyerekek élete többé már nem a diagnózisuk körül forog

– szögezte le Kohn, aki a mikrobiológia, az immunológia és a molekuláris genetika kitüntetett professzora, valamint a UCLA Eli and Edythe Broad Regeneratív Orvostudományi és Őssejtkutatási Központ tagja. – Az, hogy ezek a gyerekek egészséges, súlyos fertőzésektől és gyakori kórházi kezelésektől mentes életet élnek, önmagában tanúbizonyságot ad ennek a terápiának a tartós értékéről.”