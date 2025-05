Haláltorony - Rejtett rizikófaktorok a gyöngybagoly életében

Az emberi tevékenység értelemszerűen hatással van azokra az állatfajokra is, amelyek menedék- vagy fészkelőhely tekintetében az épített környezetre is támaszkodnak. Az épületek átalakítása, karbantartása, kártevőktől vagy nem kívánt állatoktól való védelme gyakran ökológiai szempontból nem átgondolt beavatkozással jár, ami súlyos következményekhez vezethet egyes sérülékeny fajoknál. Ilyen a gyöngybagoly (Tyto alba) helyzete is, amelynek költése hazánkban is a kultúrtájhoz, elsősorban mezőgazdasági épületekhez és templomokhoz kötődik.

Gyöngybagolyfióka gyűrűzése templomtoronyban.

Fotó: Laczi Miklós / Greenfo

A gyöngybagoly a nyílt mezőgazdasági gyepterületek és a már nagyon erősen visszaszorult erdős sztyepp és fás legelők jellemző madara. Állományát azonban veszélyeztetheti élőhelyeinek eltűnése, az egyre fokozódó közlekedési infrastruktúra miatti elhullás, a rágcsálóirtó szerek okozta mérgezések, illetve a fészkelőhelyek hozzáférhetőségének csökkenése.

A gyöngybagoly különösen érzékeny az épített környezet változásaira, mivel tradicionális fészkelőhelyeit gyakran az emberi jelenlét közvetlen közelében, padlásokon, elhagyott mezőgazdasági épületekben és templomtornyokban alakítja ki. Ezeket azonban gyakran átalakítják, sokszor azzal a céllal, hogy távol tartsák a „zavaró” állatokat (például a galambokat). Sajnos ezek az intézkedések jellemzően nem fajspecifikusak, vagyis nem tesznek különbséget a „zavaró” fajok, illetve a természetvédelmi szempontból kiemelt fajok között. Így a baglyok bejutását vagy fészkelését is ellehetetlenítő megoldások születnek. De ha a körülmények úgy osztják a lapokat, az is előfordulhat, hogy az még a jobbik eset, ha be sem jut a bagoly.

Templomtoronyban rekedt gyöngybaglyok összegyűjtött tetemei.

Fotó: Greenfo



Esettanulmányunkban egy eddig nem igazán ismert jelenségre hívtuk fel a figyelmet:

arra, hogy a nem megfelelően átalakított templomtornyok halálos csapdává is alakulhatnak a gyöngybaglyok számára.

Dokumentált esetekben előfordult, hogy a gyöngybaglyok ugyan bejutottak a toronyba, azonban a szerkezeti elemek megakadályozták őket a kijutásban. Ez úgy történhetett, hogy a galambok kizárására szolgáló, ablakokra belülről felhelyezett hálók a nem megfelelő kivitelezés vagy a karbantartás elmaradása miatt részben elváltak az ablakkerettől. Az így keletkezett rés lehetővé tette, hogy a madarak bejussanak. Ugyanakkor a távozást már akadályozta, varsaszerű csapdát képezve. Ez a helyzet csoportos elhulláshoz vezethet, mint a tanulmányunkban tárgyalt példák is mutatják, aminek természetvédelmi kockázata kiemelkedően magas egy amúgy is veszélyeztetett faj esetében.