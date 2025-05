Összefügg a magas tesztoszteronszint a hajhullással?

Nőknél a háttérben meghúzódhat például pajzsmirigy probléma vagy policisztás ovárium szindróma (PCOS).

Mit lehet tenni a hajhullás, kopaszodás ellen?



- Ha valaki hajhullás, kopaszodás miatt fordul hozzánk, először megvizsgáljuk a hajas fejbőrt és a hajzatot, majd rákérdezünk a családi előzményekre, ugyanis ez sok esetben genetikailag meghatározott probléma – ismerteti dr. Brezán Edina, a Dermatica bőrgyógyásza, kozmetológus. – Ha a kikérdezés során további tünetek is felmerülnek, tovább küldjük a pácienst, jellemzően endokrinológiai és laborvizsgálatokra, ugyanis

nőknél a háttérben meghúzódhat például pajzsmirigy probléma, vagy policisztás ovárium szindróma (PCOS).

Amennyiben endokrin betegség okozza a hajhullást, természetesen azt kell kezelni. A mi célunk mindenképpen az, hogy megállítsuk, de legalábbis lelassítsuk a hajvesztést. Erre fiatal nőknél sokszor alkalmas eszköz a fogamzásgátló hatású antiandrogén gyógyszerek szedése, ami azonban nem ajánlott terhesség és szoptatás alatt. Érdekesség, hogy férfiak számára is elrendelhető olyan készítmény, ami csökkenti az androgén hormonok szintjét, de ennek lehetséges mellékhatásaival is számolni kell. Olyan készítmények és eljárások is elérhetők, amelyek serkentik a fejbőr vérkeringését és meghosszabbítják a hajhagymák növekedési fázisát, ezáltal a hajszálak megvastagodhatnak, a hajhullás lelassítható.

(Forrás: Dermatica (www.dermatica.hu))