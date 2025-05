Tudja-e, mi az idő? - Valóság, vagy illúzió?

A globális helymeghatározó rendszernek számításba kell vennie hagyományos időt, amit az óránkkal mérünk itt Földön, és számításba kell vennie az általános és speciális relativitáselméletet is, vagyis az űrjármű sebességéből adódó időt és a Föld gravitációjának hatásából való időt.

Fotó: NOAA

Blokkuniverzum – Kinek mi a most

Gondoljunk a téridőre úgy, mint egy vekni kenyérre. Einstein rájött arra, hogy ahogyan egy vekni kenyeret különböző módokon fel lehet szelni egyes darabokra, úgy a téridőt is különböző módokon fel lehet vágni különböző most darabokra. Ez azért van, mert a mozgás hatással van az idő folyására. Annak, aki mozog, más fogalma lesz arról, hogy mi történik most. Ha a veknit különböző most darabokra vágják, darabjaik különböző szögben lesznek. Az a személy, aki mozog, a kést meg fogja dönteni, a a más szögben fogja kivágni a darabot. Nem lesz párhuzamos az én időszeletemmel.

Képzeljünk el egy földönkívülit egy a Földtől 10 milliárd fényévnyire lévő galaxisban és egy fickót a Földön egy benzinkúton. Ha mindketten nyugodtan ülnek, egymáshoz képest nem mozognak, óráik ugyanúgy ketyegnek, ugyanolyan ütemben telik az idejük, tehát ugyanolyan a most szeletük, mely szeletek egyenesen átmennek veknin.

De mi történne, ha a földönkívüli felugrana a biciklijére és egyenesen elbiciklizne a Földtől? Mivel a mozgás lassítja az idő haladását, óráik többé nem fognak ugyanolyan ütemben ketyegni. És ha az óráik nem egyeznek többé, akkor a most darabjuk sem fog. A földönkívüli most darabja eltérően vágja keresztül a veknit, szöge a múlt felé hajlik. Mivel a földönkívüli kényelmes tempóban biciklizik, darabja csak csekély mértékben tér el a múlt felé, de ilyen hatalmas távolságon át, ez a kis szög óriási eltérést eredményez az időben. Ebben a darabban a földönkívüli azt találja, hogy ami számára most történik a Földön, nem tartalmazza a fickót a benzinkúton, de még a 40 évvel korábbi időt sem, amikor a fickó kisbaba volt. Meglepő módon, a földönkívüli most darabja visszakanyarodott, a keresztülment a Föld történelmének 200 évén. És a most darabja most olyan eseményeket tartalmaz, amit mi a távoli jövő részének tekintünk.