Idén tavasszal ismét kiemelt hangsúlyt fektetünk ezek ellenőrzéseire. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának első összehangolt akciója nemrégiben a Mátrában zajlott, ahol sajnos több személlyel szemben is eljárást kellett indítanunk. Quad, terepmotor, rendszám nélküli terepjáró is érkezett engedély nélkül a védett területekre.

Terepi munkánk során gyakran beszélgetünk ezen illegális tevékenységek végzőivel. Meglepő, hogy sokszor értetlenül állnak a helyzet előtt. Elmondásuk szerint nem tudják, hogy miért probléma az, ha terepmotoroznak, vagy terepjáróval közlekednek az erdőben. „Mi nagyon szeretjük a természetet!”, hangzik el gyakran ez a mondat a krosszmotorosok szájából. Ez helyesen úgy hangzana, hogy „Szeretünk motorozni a természetben.” – ez a tevékenység ugyanis komoly károkat okoz az élő és élettelen természeti értékekben egyaránt.

Még mindig nagy problémát okoznak az illegális technikai sportok.

Fotó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Számos olyan helyszínt ismerünk, ahol az illegális motoros ösvények komoly eróziót idéznek elő a meredek hegyoldalakon. Az illegális nyomvonalak mentén számtalan növény- és állatfaj veszíti el élőhelyét vagy pusztul el. A meglévő erdészeti utak használata szintén problémás lehet, gondoljunk csak a pocsolyákban petéző kétéltűekre, az úton szívogató lepkékre, vagy az ott napozó hüllőkre. A gépjárművek hanghatása szintén nagy zavarást jelent az állatvilágra, sajnos sokan ezzel sincsenek tisztában. Sokáig keringett például az interneten egy videó, amelyen motorosok egy kerítésre felakadt dámszarvast szabadítanak ki, így hangsúlyozva természetszeretetüket.

Az már azonban nem fordul meg az emberek fejében, hogy ezek a motorosok mennyi állatot zavarnak meg, menekülésre késztetve őket a hatalmas zajjal, amit keltenek. Nem kizárt, hogy ezt a dámszarvast is éppen azok a motorosok kergették bele a kerítésbe, akik aztán hősként ünnepeltetve magukat, kiszabadították.

Gyakran kapjuk meg azt is, hogy „akkor a vadászok, természetvédők, erdészek miért mehetnek be”? Nos, egyrészt nagy különbség van aközött, hogy valaki a munkáját elvégezni, szabályozott keretek között megy be a védett területekre, vagy pedig önmaga szórakoztatására, teljesen szabályozatlanul. Másrészt ezek a jogszerűen közlekedő személyek sem tetszés szerint mozoghatnak járművükkel, bizonyos útszakaszok számukra is korlátozva vannak időszakosan, ha például egy zavarásra érzékeny ragadozó madárfaj fészkel a közelben, vagy kétéltűek szaporodnak az út pocsolyáiban. Egy szó, mint száz: a védett területeken történő illegális motorozás, quadozás, off-roadozás káros!