Lovak, legendák, rekordok: Így lett világhírű a Kentucky Derby

A Kentucky Derby ötlete Meriwether Lewis Clark Jr.-nak köszönhető, aki 1872-ben Európába utazva ismerkedett meg az angol Epsom Derbyvel és a francia Grand Prix de Parissal. Amerikába visszatérve megalapította a Louisville Jockey Clubot, majd John és Henry Churchill által felajánlott területen megépítette a Churchill Downs versenypályát.

A Kentucky Derby az egyik leghíresebb lóverseny a világon.

Fotó: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az első Derbyt 1875. május 17-én tartották, a győztes pedig egy Aristides nevű ló lett Oliver Lewis zsokéval.

Lóversenyhez nem sokat konyító katonatiszt menti meg a Kentucky Derbyt

A verseny a kezdeti időkben komoly anyagi gondokkal küzdött, és az 1900-as évek elején szinte a megszűnés fenyegette. A megoldást végül egy katonatiszt, Matt Winn ezredes jelentette, aki ugyan a lóversenyhez kezdetben alig értett, mégis sikeresen új életet lehelt a Derbybe. Winn vezetésével a verseny gyorsan az Egyesült Államok egyik legnagyobb lóverseny-eseményévé nőtte ki magát. 1919-ben Sir Barton lett az első ló, amely a Derby mellett a Preakness Stakes és a Belmont Stakes futamokat is megnyerte, ezzel megszerezve a Triple Crownt. Ez a kifejezés azonban csak 1930-ban, Gallant Fox hasonló sikere után vált általánossá.

Máig megdöntetlen az egyik legeredményesebb ló rekordja

Az évek során a Kentucky Derby folyamatosan modernizálódott, több mérföldkő is bekerült a történelemkönyvekbe. 1973-ban Secretariat máig megdöntetlen, 1:59,4 perces rekordidővel ért célba. 2005-ben már nem csak a győztes, hanem az első öt helyezett is jelentős díjazásban részesült, a teljes nyereményalap 2019-ben elérte a 3 millió dollárt, 2024-ben pedig 5 millió dollárra nőtt. A torlódások elkerülése érdekében 2020-ban vezették be először a 20 ló befogadására alkalmas rajtgépet.

A Derby kulturális hatása is jelentős.

A popkultúrában is megjelenő „Run for the Roses” kifejezés eredete, hogy a győztes ló minden évben egy 554 vörös rózsából álló látványos koszorút kap – ez a hagyomány 1896 óta tart.

Egyszerre sportesemény és kulturális fesztivál

Maga a verseny is ünnepi hangulatban zajlik: a kéthetes Kentucky Derby Festival tűzijátékokkal, légibemutatókkal színesíti a programot. A nézők elegánsan, gyakran különleges, extravagáns kalapokkal érkeznek, miközben hagyományos italokat, például Mint Julepet fogyasztanak. A verseny kezdete előtt az 1921 óta szokásos „My Old Kentucky Home” című dal hangzik el.

A Derby történetének kiemelkedő eseményei között található Donerail 1913-as győzelme, amely a verseny történetének legnagyobb meglepetését jelentette 91:1-es oddsszal.

1970-ben Diane Crump lett az első női zsoké, aki a Derby mezőnyében indulhatott.

2022-ben Rich Strike győzelme is emlékezetes maradt, 80:1-es oddsszal második legnagyobb meglepetésként került be a történelembe.

2020-ban pedig a COVID-19 világjárvány miatt először rendeztek Derbyt nézők nélkül, ráadásul az eseményt szeptemberre halasztották.

A Kentucky Derby napjainkban is az Egyesült Államok egyik legnézettebb sporteseménye, amelyre évente több mint 150 ezer néző látogat el. Az eseményt világszerte milliók követik figyelemmel.