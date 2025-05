Titokzatos objektum jelent meg a Naprendszerben

A Naprendszer feltételezett kilencedik bolygóját kereső csillagászok egy új, ígéretes jelöltet azonosítottak messze a Neptunuszon túl – derül ki egy frissen megjelent előzetes tanulmányból. Ha valóban létezik, ez lehet az emberiség első közvetett bizonyítéka a régóta keresett kilencedik bolygó létezésére, amely egy hatalmas, ismeretlen világ lehet, távol a Naptól. Azonban a kilencedik bolygó létezése továbbra is vitatott, és ezen talán még a most közölt eredmények sem változtatnak.

A kilencedik bolygó illusztrációja

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A kilencedik bolygó keresése: újabb gyanús nyomokat azonosítottak

A kutatók archív műholdas adatok elemzése közben bukkantak rá az új jelöltre. Tulajdonképpen egy érdekesen mozgó pontot szúrtak ki az infravörös felvételeken, ami egy távolabbi óriásbolygó jelenlétére utalhat.

Nagyon izgatott lettem, amikor megláttam. Ez a megfigyelés rendkívül motiváló a számunkra”

– idézte fel a felfedezés pillanatát Terry Phan, a tajvani National Tsing Hua University csillagászhallgatója, a tanulmány vezető szerzője a Science magazinnak adott nyilatkozatában.

Phan és kollégái április 24-én tették közzé eredményeiket az arXiv nevű oldalon, ahol rendszerint előzetes, szakmai lektorálásra váró tanulmányokat publikálnak. A publikációt már elfogadták a Publications of the Astronomical Society of Australia szaklapban, ám a szakértők egyelőre fenntartásokkal kezelik az abban ismertetett eredményeket.

A kilenc bolygó létezését javasló tudós kétkedve fogadta az eredményeket

Mike Brown, a Caltech kutatója, aki 2016-ban elsőként javasolta a kilencedik bolygó létezését, szintén szkeptikus. Brown, aki nem vett részt a kutatásban, kiszámolta az infravörös jel útvonalát, és megállapította, hogy az objektum pályája mintegy 120°-os szöget zár be a Naprendszer síkjával. Ez lényegesen nagyobb, mint a kilencedik bolygó feltételezett 15–20°-os dőlésszöge, ráadásul az objektum pályája ellentétes irányban halad, mint a Naprendszer ismert bolygóinak többsége.

„Ez még nem jelenti azt, hogy nincs ott, de biztos, hogy nem a kilencedik bolygóról van szó” – fogalmazott Brown a Science-nek.

Nem hiszem, hogy ez az objektum megmagyarázná azokat a jelenségeket, amelyeket mi a kilencedik bolygónak tulajdonítunk.

Miért sejtik, hogy óriásbolygó rejtőzködik a Naprendszerben?

A feltételezett kilencedik bolygó létezése egyes kutatók szerint magyarázat lehet a Kuiper-öv távoli objektumainak különös pályáira, bár vannak olyanok is, akik szerint ezekért nem feltétlenül egy új bolygó a felelős. A tudományos közösség így továbbra is közvetlen bizonyítékra vár.