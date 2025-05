Cseng Ho admirális, eredeti nevén Ma He, a XIV-XV. század fordulójának egyik legkiemelkedőbb kínai történelmi alakja volt, nevéhez a kínai földrajzi felfedezések és a hatalmas kínai Aranyflotta aranykora fűződik.

A kínai földrajzi felfedezések aranykora: hihetetlen dolog derült ki a híres Aranyflottáról.

A kínai földrajzi felfedezések aranykora: egy úszó erőd több száz fős legénységgel

Eunuchból tengeri hős

Cseng Ho 1371-ben született a délnyugat-kínai Jünnan tartományban. Muszlim családból származott, és a távoli tájak iránti érdeklődését feltehetőleg apja és nagyapja mekkai zarándoklatai alapozták meg.

Élete azonban korán drámai fordulatot vett, amikor tizenegy évesen a Ming-dinasztia csapatai elfogták, kasztrálták, és a későbbi Junglö császár, Csu Ti herceg udvarába került szolgálatra.

Intelligenciájának, lojalitásának és katonai képességeinek köszönhetően hamarosan a herceg bizalmasává vált, és kulcsszerepet játszott annak a trónért folytatott harcában. Elismerésül a herceg, immár Junglö császárként, a megtisztelő Cseng Ho nevet adományozta neki, és a császári udvar befolyásos főeunuchjává emelte.

A kínai földrajzi felfedezések aranykora – Az Aranyflotta útjai

Junglö császár uralkodása alatt, 1405 és 1433 között hét monumentális tengeri expedíció indult útnak Cseng Ho vezetésével. Az Aranyflotta, ahogy ezt a lenyűgöző hajóhadat nevezték, korának talán legnagyobb és legimpozánsabb tengeri hadereje volt.

Első útja Indiába irányult, érintve Szumátrát és Ceylon szigetét is. A későbbi utazásai során flottái eljutottak Délkelet-Ázsiába, beleértve a Maláj-félszigetet és Thaiföldet. Nyugat felé hajózva felkereste Dél-Ázsiát, különösen Indiát, majd átlépte az Arab-tengert, elérve az Arab-félszigetet, beleértve Hormuzt és Aden városát. Végül a kínai hajók eljutottak Kelet-Afrikába is, a mai Szomália és Kenya partjaihoz, sőt az admirális utolsó útján egy kitérővel Mekkába is eljutott. Ezek az utazások kiterjedt kapcsolatokat teremtettek Kína és az Indiai-óceán térsége között.

A kincseshajók, a flotta zászlóshajói, egyes leírások szerint elérték a 122 méteres hosszt és kilenc árbóccal büszkélkedhettek, messze felülmúlva bármelyik korabeli európai hajó méreteit. Ezek a hatalmas úszó erődök több száz fős legénységgel és óriási mennyiségű rakománnyal vágtak neki az ismeretlennek, hogy bejárják Délkelet-Ázsia, Dél-Ázsia, a Közel-Kelet és Kelet-Afrika vizeit.