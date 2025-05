Alattomos és rejtőzködő: lupusz, az ezerarcú betegség, ami a nőkre a legveszélyesebb

„Betegszervezetként örömmel látjuk, hogy a betegség kezelésére új terápiás lehetőségek is vannak, amelyek már Magyarországon is elérhetőek. Bízunk benne, hogy a hazai ellátás is mielőbb beemeli a terápiás gyakorlatba ezeket az új innovációkat. Emellett különös terhet ró mind az orvosokra, mind a betegekre, hogy a páciensek terápiahűsége nem kellően kielégítő, hiszen nem szedik az orvos utasításának megfelelően a gyógyszereket, kimaradnak a terápiák és/vagy nem jelenik meg a beteg a kezelési időpontokon, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezekre a problémákra edukatív anyagainkban, eseményeinken” – tette hozzá Purgel Zoltán a Magyar Lupus Egyesület elnöke.

Egy közösségi hely: lupusszal élők találkozója

A Magyar Lupus Egyesület rendszeresen szervez betegtalálkozókat és szakmai programokat, amelyek célja, hogy a résztvevők hiteles információkhoz jussanak, tapasztalatokat cseréljenek és támogatást kapjanak a mindennapi kihívásokhoz.