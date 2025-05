Megoldhatták a Mars rejtélyét; kiderült, hová tűnt a bolygó vize

Miért ennyire jelentős a felfedezés?

A folyékony víz az általunk ismert élet egyik alapvető feltétele – és nemcsak a múlt, hanem a jövő szempontjából is kulcsfontosságú. A kutatók rámutattak: a Földön mikrobák is képesek életben maradni a mélyben húzódó, vízzel teli kőzetpórusokban. Ez alapján elképzelhető, hogy a Marson is létezhettek – vagy akár még ma is létezhetnek – hasonló, ősi életformák ezekben a mélységi víztározókban. A felfedezés a jövőbeli emberi küldetések számára is ígéretes: ez a föld alatti vízkészlet megtisztítva ivóvízforrásként, oxigéntermelésre vagy akár rakéta üzemanyag előállítására is alkalmas lehet.