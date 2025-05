A Világgazdasági Fórum előrejelzése szerint 2025-re világszerte akár 85 millió munkahely is megszűnhet az automatizálás és a robotika térnyerése miatt. Bár sokan még mindig úgy vélik, hogy a megszűnő szakmák között csak a gyártási vagy a fizikai munkák kerülnek süllyesztőbe, valójában azonban számos irodai és szellemi munkát is könnyedén át tud venni a mesterséges intelligencia – írja a Life.

Megszűnő szakmák 2027-ben – Ezeket a munkákat veszi át a mesterséges intelligencia

Fotó: Unsplash

Megszűnő szakmák a mesterséges intelligencia miatt

Fordítók, korrektorok, lektorok

A nyelvi szolgáltatások automatizálása már most is zajlik. Olyan fejlett gépi fordítóprogramok, mint a DeepL, képesek jogi dokumentumokat percek alatt lefordítani, míg ez korábban órákat vett igénybe. A mesterséges intelligencia egyre jobban tanul, így 2027-re a fordítás és lektorálás a legtöbb cégnél teljesen automatizálttá válhat.

Jogi és adminisztratív asszisztensek

A jogi asszisztensek és adminisztratív munkatársak munkáját is egyre inkább képes ellátni az MI. A Harvey AI vagy a Casetext nevű rendszerek már most is képesek jogi dokumentumokat előkészíteni, precedenseket kutatni és javaslatokat tenni. 2027-re ezek a munkakörök gyakorlatilag átalakulnak gép által vezérelt rendszerek felügyeletévé.

IT diagnosztikai munkatársak

Az informatikai hibák – például nyomtatóproblémák vagy hálózati gondok – egyre gyakrabban oldódnak meg emberi beavatkozás nélkül. Intelligens diagnosztikai rendszerek és automatikus frissítések gyorsan és hatékonyan végzik a hibajavítást. Aki ilyen jellegű szakmában dolgozik, annak magasabb szintű technikai tudásra lesz szüksége, például kiberbiztonság vagy adatelemzés területén.

Taxisok és futárok

Az önvezető autók fejlesztése látványos ütemben halad. A Tesla, Uber és Waymo már ma is milliárdokat fektet a sofőr nélküli járművekbe, és 2027-re ezek a technológiák valós alternatívát jelentenek a taxisok és futárok helyettesítésére – legalábbis a nagyobb városokban.

Egészségügyi asszisztensek

A házi orvosi asszisztensek szerepe is jelentősen változhat. A mesterséges intelligencia már ma is képes elemezni a beteg előzményeit, laboreredményeit, és életmódját, majd javaslatokat tenni a diagnózisra. Az orvos így már előkészített adatok alapján dönthet. A megszűnő szakmák közé ez is bekerülhet, különösen a fejlett országokban.