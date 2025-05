Ez lehet az egyik oka annak, hogy egyre kevesebb méhhel találkozunk

Világszerte egyre gyorsuló ütemben zuhan az ízeltlábú-fajok sokfélesége és egyedszáma. Néhány tanulmány egyenesen azt állítja, hogy a rovarok biomasszája az 1970-es évek óta csaknem a felére esett vissza. A méhek eltűnése különösen látványos: a mezőgazdasági tevékenység és a városok terebélyesedése miatt egyrészt zsugorodik a méhek természetes élőhelye, amit csak tetéznek a klímaváltozás áldatlan hatásai.

A méhek eltűnése mögött többek között a melegebb éjszakák állhatnak.

Egy új német kutatás szerint nemcsak a globális felmelegedés, hanem a földhasználat is súlyosan veszélyezteti a méhek létét. A vizsgálat során a würzburgi Julius-Maximilians-Egyetem szakemberei 179 bajorországi helyszínt elemeztek, hogy feltárják a hőmérséklet-emelkedés és a mezőgazdasági tevékenységek együttes hatását. A LandKlif nevű kutatási program a Bajor Klímakutató Hálózat részeként fut, vezetője pedig Ingolf Steffan-Dewenter professzor. Az eredményeket a rangos Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences című tudományos folyóiratban tették közzé.

A kutatók arra jutottak, hogy a különböző rovarfajok eltérően viselik a klímaváltozás és az emberi tevékenység kettős terhét. Különösen látványos a különbség a méheknél: míg az erdőkben élő kolóniák viszonylag jól alkalmazkodnak a melegebb időjáráshoz, addig

a városi környezetben élő méhpopulációk drámai, 65 százalékos csökkenést mutattak.

A rovarokat – akárcsak az embereket – nemcsak a forró nappalok, hanem a szokatlanul meleg éjszakák is megviselik.

Dr. Cristina Ganuza, a würzburgi egyetem állatökológusa szerint a gyorsan emelkedő éjszakai hőmérséklet különösen nagy terhet ró azokra a fajokra, amelyek nappal aktívak, hiszen így szinte sosem jutnak pihenéshez.

A hőhullámokhoz ugyan a tápláléklánc felsőbb szintjén lévő ízeltlábúak jobban alkalmazkodtak, a mezőgazdasági területeken még ők is nehézségekkel küzdenek. Ez pedig komoly következményekkel járhat az élelmiszer-termelésre nézve is – figyelmeztet Dr. Sarah Redlich biológus, aki szerint a természetes kártevő-szabályozásban kulcsszerepet játszó fajok is veszélybe kerülhetnek.