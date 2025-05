Összefügghet-e az elhízás a merevedési zavarral?

- probléma a pénisz véráramlásával,

- probléma a pénisz azon képességével, hogy tárolja a vért az erekció során,

- probléma az agyból a pénisz felé haladó idegi jeltovábbítással,

- pszichés, érzelmi problémák,

- bizonyos gyógyszerek (pl. magas vérnyomás elleni gyógyszer, antihisztaminok, antidepresszánsok) mellékhatásai.





A tartós és biztonságos fogyáshoz érdemes életmód orvosi segítséget kérni, amelyben nem csak a dietetikus által összeállított étrend, de a mozgásterapeuta által kidolgozott edzésterv és akár profi stresszcsökkentés is segíthet a célok elérésében – mindezt a meglévő alapbetegségek és lehetőségek figyelembe vételével.

A merevedési zavar kezelésében – mint sok más betegségnél – nagyon fontos szerepe van a megfelelő életmódnak.

Az életmód mellett az urológiai segítség is fontos

A merevedési zavar kezelésében – mint sok más betegségnél – nagyon fontos szerepe van a megfelelő életmódnak. Az elhízás esetén szükséges testsúlycsökkentésen túl érdemes felhagyni a dohányzással, kerülni a túlzott alkoholfogyasztást, fizikailag aktívnak lenni és esetleg pszichológus segítségét is kérni. Ugyanakkor az erektilis diszfunkció megszüntetésében sokszor mindezek mellett is szükség van orvosi kezelésre – hangsúlyozza dr. Rákász István (https://www.urologiaikozpont.hu/munkatarsak/urologus/dr-rakasz-istvan), az Urológiai Központ urológusa. - Leggyakrabban gyógyszeres segítséggel rendezhető a probléma, esetleg egy meglévő alapbetegségre szedett gyógyszer megváltoztatásával, vagy akár a fel nem fedezett alapbetegség kezelésével. Bizonyos esetekben hormonkezelés jelentheti a megoldást, akár helyileg injektálható készítmény formájában, ami rövid időn belüli erekciót eredményez, akár a tesztoszteronhiányt rendező hosszabb távú eljárással. Ha a kivizsgálás során fény derül például egy kismedencei vagy a pénisz területén jelentkező érelzáródásra, lehet szó műtéti megoldásról, mint ahogyan műtét során kerülhet beültetésre a péniszimplantátum is. Vagyis az életmód programmal párhuzamosan alkalmazott orvosi kezeléssel jó eséllyel rendezhető ez a gyakori panasz.

(Forrás: Urológiai Központ (www.urologiaikozpont.hu))