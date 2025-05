Jobb, ha messziről kerüli ezeket az ételeket – az agyra is veszélyesek lehetnek

A mikroműanyagok és az ultrafeldolgozott élelmiszerek közötti összefüggés

Érdekes egybeesés, hogy a mikroműanyagok által okozott káros hatások feltűnően hasonlítanak azokra, amelyeket az ultrafeldolgozott élelmiszerek váltanak ki a szervezetben. Egy korábbi áttekintő tanulmány szerint az ilyen étrendet követőknél jelentősen megnő a depresszió, a szorongás és az alvászavar kockázata, emellett több kutatás összefüggést talált a demencia fokozott előfordulásával is. Mindezek alapján Fabiano és munkatársai azt feltételezik, hogy a mikroműanyagok lehetnek az ultrafeldolgozott élelmiszerekhez kapcsolódó idegrendszeri betegségek „rejtett mozgatórugói”.

Az ultrafeldolgozott élelmiszereket számos negatív hatással hozzák kapcsolatba, például gyulladással, oxidatív stresszel, epigenetikai változásokkal, a mitokondriumok működési zavaraival és a neurotranszmitter-rendszerek kibillenésével. A mikroműanyagok hasonló módon hatnak a szervezetre

– magyarázta Wolfgang Marx, az ausztrál Deakin Egyetem vezető kutatója, a tanulmány társszerzője.

Létezik egy módszer, amivel eltávolítható a mikroműanyag a szervezetből

Szerencsére van jó hír is: egy orvosi módszerrel - amit extrakorporális aferezisnek neveznek – eltávolíthatók a mikroműanyagok az emberi szervezetből. A technikáról a Brain Medicine folyóiratban megjelent kísérőtanulmány számol be.

Az eljárás során a páciens véréből mintát vesznek, majd egy speciális gép segítségével szétválasztják a vérplazmát a vérsejtektől.

A plazmát ezután szűréssel megtisztítják a nemkívánatos anyagoktól, majd a megtisztított vérplazmát visszajuttatják a szervezetbe.

Ez egy viszonylag egyszerű, rutinszerűen alkalmazott módszer, amelyet már jelenleg is használnak például véradások, terápiás kezelések vagy őssejt-gyűjtés során, és most úgy tűnik, a mikroműanyagok eltávolítására is alkalmazható.