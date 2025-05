Ijesztő mennyiségű műhold kering körülöttünk, és ennek drámai következménye lehet

Fényvisszaverés

A műholdak fényt is visszavernek a Föld felszínére, ami már most is fejfájást okoz az optikai csillagászoknak. A legfényesebb objektumok nagy fénycsíkokat hagyhatnak a távcsőképeken, ahogy áthaladnak a kamera látómezőjén hosszú expozíciójú fotók készítése közben, zavarva a távoli objektumok megfigyelését.

A rejtett szennyezés, például a Starlink műholdakból szivárgó sugárzás, szintén hatással van a rádiócsillagászatra. Ha elérik az eltartóképességet, egyes szakértők attól tartanak, hogy a rádióinterferencia szintje miatt bizonyos típusú rádiócsillagászat teljesen lehetetlenné válhat.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Üvegházhatású gázok

A rakétaindítások üvegházhatású gázokat is kibocsátanak a légkörbe, amelyek hozzájárulnak az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozáshoz.

Egyetlen indítás akár 10-szer több szén-dioxidot bocsáthat ki, mint egy átlagos kereskedelmi repülőgép, bár jóval ritkábbak.

A műholdak más módon is hatással lehetnek a környezetre. Ahogy a régi mondás tartja, „ami felmegy, annak le is kell jönnie” – és a műholdak sem kivételek. Új kutatások szerint amikor az űrjárművek elégnek a visszatéréskor, nagy mennyiségű fémszennyezést bocsátanak a légkörbe. Bár ez a kutatási terület még fiatal, egyes tudósok szerint a megakonstellációk elegendő fémet rakhatnak le az égboltunkon ahhoz, hogy potenciálisan megzavarják a Föld mágneses mezőjét, aminek katasztrofális következményei lehetnek.