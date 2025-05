Ez az aranyos táncoló oroszlánfóka jobb ritmusérzékkel rendelkezik, mint sok ember - videó

Peter Cook professzor, a tanulmány vezető szerzője, a New College of Florida idegtudósa azt nyilatkozta a BBC Science Focus magazinnak, hogy nincs más állat, mely olyan precíz és következetes, mint Ronan. De Ronan nem volt olyan precíz és következetes, mint most.

Ronan, az oroszlánfóka nagyon jó ritmusérzékkel rendelkezik.

Fotó: BBC Science Focus

Cook és kollégái először 2012-ben tanították Ronant a ritmusérzékelésre, amikor a fóka 3 éves volt. Már akkor ő volt a legjobb, dokumentált ritmust tartó állat. De voltak olyan tudósok, akik megkérdőjelezték, hogy teljesítménye valóban megfelel a felnőtt emberi teljesítménynek. Ütemről ütemre több variabilitást mutatott, és eltérően az emberi hallgatóságtól, hajlamos volt a lassabb tempónál kissé a ritmus előtt haladni, gyorsabb tempónál pedig lemaradni. (Ezzel szemben az emberek hajlamosak következetesen előbb ütni a ritmust.)

A legtöbb emberekkel kapcsolatos adatok felnőttekről szólnak, melyek több évtizedes informális ritmikus tapasztalatok – tánc, zenére ütni a ritmust lábakkal, stb. Ronant gyermekkorában tesztelték… Most, hogy teljesen kifejlett felnőtt oroszlánfóka, és most, hogy több gyakorlata és tapasztalata van, hogyan felel meg teljesítménye az emberi teljesítménynek?

Hogy ezt megtudják, a csapat megkérte a Kaliforniai Egyetem 10 hallgatóját, hogy nagy, könnyed karmozdulatokkal utánozza Ronan fejének mozgását. Aztán ezt összehasonlították Ronan saját teljesítményével, 3 tempónál, köztük kettő olyannál, amivel Ronan korábban nem találkozott.

A fóka túlteljesítette a diákokat következetességben és pontosságban, sőt, még egy olyan modell 99-ik százalékába is beleesik, ami ugyanezt a feladatot elvégző 10.000 embert szimulál.

Az eredmények kétségbe vonják azt a régóta fennálló feltételezést, hogy a pontos ritmikus szinkronizáció a vokális hallástól függ, ami egy olyan tulajdonság, amivel az emberek és néhány madár (például Hógolyó, a Backstreet Boys együttest szerető papagáj) rendelkezik, de az oroszlánfókák nem. Úgy vélik, lehetséges, hogy a ritmusérzék mélyebben gyökerezik az agy általános időzítő mechanizmusaiban.