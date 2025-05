Háromszemű tengeri rémséget találtak

A Mosura fentoni névre keresztelt, ősi ízeltlábú faj fosszíliáit a kanadai Sziklás-hegység mélyén, a híres Burgess-pala rétegeiben tárták fel – ez a lelőhely különleges fosszíliamegőrző képességéről ismert. A felfedezés részleteiről a Royal Society Open Science tudományos folyóirat szerdán megjelent tanulmánya számolt be.

A Mosura fentoni nevű ősi ízeltlábú

Fotó: Danielle Dufault, © ROM / Danielle Dufault, © ROM

A furcsa külsejű élőlény szárnyszerű végtagokkal úszott, mozgása leginkább egy pillangó szárnycsapásaira emlékeztetett.

Ez a sajátos testfelépítés „lepkeszerű” megjelenést kölcsönzött az állatnak.

A faj egyébként távoli rokonságban áll a mai lepkékkel, pókokkal, rákokkal és ikerszelvényesekkel.

Aprólékos fosszília mesél az ősi ízeltlábúról

Az 506 millió éves fosszília egy olyan élőlény lenyomata, amelynek három szeme, fogakkal szegélyezett állkapcsa, éles karmai és kopoltyús hasi szelvényei voltak. A kutatók hangsúlyozták: a Mosura fentoni nem hal, hanem a radiodonták közé tartozik – ezek a hajdani tengeri ragadozók ma már teljesen kihaltak.

A radiodonták voltak az első olyan ízeltlábúak, amelyek külön evolúciós útra léptek. Ezért különösen fontos szerepet játszanak az ízeltlábúak ősi jellegzetességeinek megértésében”

- magyarázta Jean-Bernard Caron paleontológus.

Caron szerint a most feltárt fosszíliák nagyon részletesek, így láthatóvá válik bennük az állat belső anatómiája – beleértve az idegrendszer, a keringési rendszer és az emésztőcsatorna egyes részeit is.

A világon nagyon kevés olyan lelőhely létezik, amely ilyen aprólékos bepillantást enged a lágy szövetek felépítésébe”

– tette hozzá. „A szemekben idegkötegek nyomait is felfedezhetjük, amelyek a látásban játszottak szerepet – hasonlóan ahhoz, amit a mai ízeltlábúaknál is megfigyelhetünk.”

A fajnak nyitott keringési rendszere volt, amely a testfolyadékot közvetlenül a szövetekbe szállította.

A Mosura fentoni fosszíliája

Fotó: Jean-Bernard Caron © ROM / Jean-Bernard Caron © ROM

Sokban hasonlított a mai ízeltlábúakra

A kutatók szerint a frissen azonosított faj rávilágít arra, hogy a korai ízeltlábúak már meglepően sokfélék voltak, és fejlődésük több ponton is párhuzamba állítható a mai távoli rokonaik evolúciós irányaival. A Mosura fentoni három szeme is szokatlan, de talán még ennél is meglepőbb a potrohon elhelyezkedő, szelvényezett, kopoltyús „farokrész”, amelyhez hasonlót korábban még egyik radiodontnál sem figyeltek meg.