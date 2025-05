Titokzatos kincs rejlik Parajd alatt: a parajdi kősó története

Továbbra is ömlik a Korond-patak vize a parajdi sóbányába. Miközben a víz elárasztotta már a turisztikai részleget is, a Székelyhon kollégái utánajártak egy érdekes tanulmánynak, mely a Sóvidék és a Parajdi-medence évmilliós történetét és geológiai érdekességeit mutatja be.

A parajdi kősó durva és aprószemcsés kristályelemekből áll

Fotó: Castorly Stock/pexels

Európa egyik legnagyobb sótartaléka Parajd alatt

A Parajdi-medence, melyet gyakran „óriás sótartónak” is neveznek, az Erdélyi-medence keleti peremén, a Görgényi-havasok találkozásánál helyezkedik el, és a Sóvidéken belül alkot egy jól elkülöníthető tájat.

A parajdi kősó hatalmas, több mint száz évre elegendő sókészlettel rendelkezik, és a sótömbök függőleges kiterjedése akár három kilométer mélységig is lenyúlik.

A sókristályok kristályos szerkezete általában kockás, de ritkán oktaéderes formákat is mutat. A só színe a tiszta, üveges fehértől egészen a sötétszürkéig változik, attól függően, milyen szennyeződéseket tartalmaz.

A parajdi sótelep különlegessége, hogy közberétegzett kőzeteket és kőzetzárványokat is tartalmaz, ami a só minőségét és megjelenését is befolyásolja. A hófehér és sötétszürke sórétegek ritmikusan váltakoznak, a rétegvonalak gyűrődései pedig a sókamrák falain is jól láthatók. Az erdélyi sóredő, benne a parajdi sóteleppel, a középmiocén időszakra, mintegy 20-22 millió évvel ezelőttre nyúlik vissza.