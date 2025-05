A nap, amikor piros hó esett Amerikában

Az 1930-as évek az Egyesült Államok történelmében a nagy porviharok, az ún. „Dust Bowl” időszaka volt. A Nagy-síkság helytelen mezőgazdasági művelése miatt a felső talajréteg finom porszemcséi a levegőbe kerültek. Pusztító porviharok tomboltak a térségben, és a legsúlyosabbak hatása messzire eljutott, egészen Új-Angliáig, ahol piros hóesést idéztek elő.

A piros hó kialakulása az Amerikát sújtó heves porviharokra vezethető vissza.

Fotó: OpenAI DALL-E

A piros hó kialakulásának oka

Ma már tisztában vagyunk azzal, milyen következményekkel jár a helytelen földhasználat. A megfelelő talajművelés és az őshonos növényfajok, például a füvek megőrzése, mind alapvetően befolyásolják a termőföld épségét.

A Dust Bowl idején derült ki, hogy ha egy közelgő aszály előtt túlzásba viszik a szántást és a gyep feltörését, akkor finom szemcséjű porral borított, védtelen táj jön létre. Miután a talajt rögzítő füvek eltűntek, az erős szél felkapta és több ezer mérföldes körzetben szétszórta a port. A Nagy-síkságról származó vöröses színű por egészen Új-Angliáig jutott, ahol hóval keveredett. A vörös agyagpor pirosra festette a havat, de máshol még látványosabb hatásai voltak. New York állítólag félhomályba borult, mintha részleges napfogyatkozás történt volna. A porviharok tovább nehezítették a gazdálkodók életét, akik már így is küzdöttek a szárazsággal. Jelentős egészségügyi hatásokkal is jártak ezek a viharok: rengetegen panaszkodtak szem- és torokirritációra.

Az egyik leghevesebb, később „Fekete vasárnapnak” nevezett vihar alatt Edward Stanley, az Associated Press Kansas City-ben dolgozó szerkesztője így írt a helyzetről:

Spearman és Hansford megye gyakorlatilag egész héten porfelhőben úszik. Múlt péntek óta nem telt el úgy nap, hogy a megyét ne ostromolta volna szél és por. Az egyik ritka alkalommal, amikor a szél néhány órára alábbhagyott, a levegő annyira tele volt porral, mintha sűrű köd borította volna a várost. A véget nem érő porviharsorozat olyan fojtogatóvá tette a levegőt, hogy sokaknak begyulladt a torka, és megfázásszerű tünetekkel küszködtek.

Fotó: Library of Congress

Helyre kellett állítani az ökológiai egyensúlyt

A piros hó valójában csak a jéghegy csúcsa volt. A Dust Bowl éveinek viszontagságai amerikaiak millióinak elvándorlását eredményezték, tovább súlyosbítva a Nagy Gazdasági Világválság miatt már amúgy is nyomasztó életkörülményeket. A jelenség kormányzati lépéseket követelt: az Egyesült Államok fokozottan részt vett a földgazdálkodás és a talajmegőrzés fejlesztésében, Franklin D. Roosevelt elnök pedig olyan programokat indított, amelyek az ökológiai egyensúly helyreállítását célozták meg.