Feltárult Leonardo da Vinci féltett titka

Az új régészeti felfedezés hátterében egy nemzetközi kutatócsoport áll, amely nagy felbontású földradarral és lézerszkenneléssel vizsgálta a 15. századi milánói kastély szerkezetét. A projekt során a kutatók nemcsak megerősítették a Leonardo da Vinci alagútvázlata által jelzett üregek létét, hanem számos, korábban ismeretlen rejtett alagútszakaszt is feltártak. A szenzációs régészeti felfedezés Milánó történetében új mérföldkőnek számít.

Régészeti felfedezés Milánóban: titkos alagúhálózatot rejthet a sforza kastély. (illusztráció)

Fotó: OpenAI DALL-E

Leonardo da Vinci és a milánói kastély titkai: új régészeti felfedezés Milánóban

Leonardo da Vinci jegyzeteinek gyűjteményében, a Codex Forsterben fennmaradt rajzokon a mester részletesen felvázolta a kastély védelmét szolgáló föld alatti járatokat. A legújabb, modern műszerekkel végzett vizsgáltatok bizonyították, hogy a kastély alatti alagútrendszer nem legenda:

a falak között ma is ott rejtőznek azok a folyosók, amelyeket a reneszánsz művész papírra vetett.

Földradarral derült fény da Vinci titkaira

A Milánói Műszaki Egyetem szakértői úgy vélik, hogy a járatok eredetileg katonai célokat szolgáltak, de egyes ágak személyes használatra készülhettek. Kiderült például, hogy az egyik átjáró közvetlen összeköttetést biztosít a Santa Maria delle Grazie bazilikával, ahol Leonardo Az utolsó vacsora festménye látható. A járatok segítségével a Sforza-család tagjai gyorsan eljuthattak családi sírhelyükhöz is.

A kutatócsoport célja egy teljes, háromdimenziós digitális másolat létrehozása, amely nemcsak a jelenlegi állapotot rögzíti, hanem a múlt eltűnt részleteit is virtuálisan helyreállítja. A szakemberek szerint a jövőben kiterjesztett valóság segítségével akár a nagyközönség is bebarangolhatja a jelenleg zárt föld alatti szakaszokat – ez a régészet és a turizmus számára is új távlatokat nyithat.

A kastélyt a 1400-as évek közepén Francesco Sforza alapozta meg, majd fia, Ludovico il Moro bízta meg Leonardót, hogy díszítse a komplexumot. Ekkor készültek el a da vinci rajzok, amelyek segítségével most rekonstruálhatóvá válik a kastély alatti alagútrendszer.