Reggeli magas vérnyomás - mi lehet az oka?

- A páciensek általában azzal fordulnak hozzánk, hogy otthon már többször is magas értékeket mértek reggel. A kikérdezés és az alapvető fizikális vizsgálatok után sokszor 24 órás vérnyomásmérést javaslunk, amivel valóban egy egész napon át monitorozhatóak a vérnyomás változásai és akár az is kiderülhet, hogy nem csak reggel emelkednek az értékek, hanem más napszakban is, amit eddig észre sem vett az illető. Az eredmények függvényében már elindulhatunk egy irányban, de sokszor további vizsgálatokra is szükség van, mint az EKG, a szívultrahang, a laborvizsgálatok – foglalja össze dr. Jenei Zsigmond Máté, a Kardioközpont belgyógyásza, kardiológus. – Ha felállítjuk a pontos diagnózist, összetett kezelést célzunk meg, amelyben az életmód és a gyógyszeres terápia egyaránt szerepet játszhat. A fő cél, hogy megelőzzük a szívinfarktus, a stroke és más szív-érrendszeri események bekövetkezését.

Az életmódbeli lehetőségek bárki számára elérhetők, de biztonságos és hatékony felépítésükhöz érdemes életmód orvos segítségét is igénybe venni. A megfelelően felépített étrend, a jól megtervezett fizikai aktivitás, a stresszkezelés nem csak a vérnyomásra hatnak kedvezően, de a teljes egészségre is. Amennyiben az életmód elemeinek megváltoztatása nem vezet elégséges eredményre, az orvos elrendelheti a magasvérnyomás betegség gyógyszeres kezelését a különböző hatásmechanizmusú gyógyszerek közt válogatva.



(Forrás: Kardioközpont (www.kardiokozpont.hu) )