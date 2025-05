Pislogni sem volt idő: új világrekord született a Rubik-kocka kirakásában

A Purdue Egyetem e hónap elején jelentette be, hogy négy együttműködő hallgatója az Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering (ECE) intézményből sikeresen tervezett és épített egy robotot. Ez nemcsak megdöntötte a Rubik-kocka kirakásának Guinness-világrekordját – teljesen megsemmisítette a Mitsubishi multinacionális vállalat robotjának korábbi idejét.

A Purdubik-Cube 0,103 másodperces Rubik-kocka kirakási rekordja gyorsabb, mint az emberi agy reakcióideje

Fotó: Purdue University / Elmore Family School of ECE

A Mitsubishi Rubik-kocka kirakó robotja

A Mitsubishi 2024 májusában keltett feltűnést, amikor TOKUFASTbot-ja 0,305 másodperc alatt oldott meg egy Rubik-kocka feladványt. A TOKUI Fast Accurate Synchronized Motion Testing Robot (TOKUFASTbot)

0,075 másodpercet faragott le az addigi rekordból kompakt, nagy teljesítményű szervomotorok, egy speciálisan tervezett színfelismerő AI algoritmus és a vállalat gyáraiban használt kifinomult mozgásvezérlési technológia kombinációjával.

Ez figyelemre méltó teljesítmény volt egy olyan vállalattól, amely hatalmas erőforrásokkal rendelkezik. Ám Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd és Alex Berta a West Lafayette-i Purdue Egyetemen hamarosan elkezdtek azon gondolkodni, van-e még hely a fejlődésre.

„Azt mondták: 'Tudjátok mit? Szerintem jobban is tudjuk csinálni'” – mondta Milind Kulkarni, az ECE vezetője az egyetem kísérő videójában.

Egy szemeszter alatt megépítették

Patrohay és csapattársai néhány hónap alatt megtervezték saját robotjukat, majd egyetlen szemeszter alatt megépítették a végleges Purdubik's Cube modellt. Eredményeik nemcsak a szempillantásnál gyorsabbak, mondja Patrohay.

Az emberi reakcióidő szintén 100-200 ezredmásodperc. Tehát mi ennél is gyorsabbak vagyunk

– mondta Patrohay. „Lényegében, mielőtt egyáltalán észrevennéd, hogy megoldódott, mi már megoldottuk. Mielőtt észrevennéd, hogy mozog, mi már megoldottuk.”

A játék fizikai korlátai határozzák meg a kirakási időt

Akárcsak a TOKUFASTbot esetében, a korlátokat ezen a ponton már kevésbé maga a robot jelentette, inkább a játék fizikai korlátai.

„Maguk a kockák egyszerűen szétesnek. A darabok kettétörnek és szétesnek” – mondta Patrohay.

E problémák kiküszöbölésére a csapatnak optimalizálnia kellett a tesztkockák mechanikai belsejét. Ehhez egyedi belső magot kellett építeniük, hogy jobban összetartsák az összes darabot, valamint módosítaniuk kellett az egyes színes kockákat is.

Patrohay a Purdubik's Cube Guinness világrekord-kísérlete előtt, április 21-én azt remélte, hogy gépük még néhány ezredmásodpercet le tud faragni, hogy rekordjuk határozottan egy tized másodperc alatt legyen. Úgy tűnik azonban, hogy jelenleg a 0,103 az az idő, amit a jövőben meg kell dönteni. Nehéz elképzelni, hogy egy robot ennél sokkal gyorsabban oldja meg a Rubik-kocka kirakását, de hát ugyanezt mondták a legtöbben tavaly ilyenkor is.