Egyre több helyen jelenik meg a vírus, amely a COVID-nál is veszélyesebb lehet

Az utóbbi időszakban mind Afrikában, mind az amerikai kontinensen megugrott a sárgalázas fertőzések száma. A szakértők attól félnek, hogy a vírus hamarosan más térségekben, például Ázsiában és a Csendes-óceáni régióban is megjelenhet.

A sárgaláz kórokozója

Duane Gubler, a Szingapúri Nemzeti Egyetem fertőzéses betegségekkel foglalkozó szakértője szerint nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben a sárgaláz pandémiát okozhat.

Hozzátette: ma egy potenciális sárgalázjárvány súlyos közegészségügyi válságot okozna, magasabb halálozási aránya miatt pedig drámaibb hatásokkal kellene számolni, mint a COVID-19 idején.

A sárgaláz vírusát ráadásul nem korlátozzák az országhatárok, gond nélkül továbbterjedhet más régiókba.

A sárgaláz Afrikából indult ki, majd a világ több pontján is elterjedt

A 17. század előtt a sárgaláz és a vírust terjesztő szúnyogfajok kizárólag Afrikában fordultak elő. A transzatlanti rabszolga kereskedelem révén azonban a kórokozó eljutott az amerikai kontinensre is, ahol járványos időszakban akár a lakosság tíz százaléka is áldozattá válhatott. A vírus körülbelül egy évszázaddal később Európában is megjelent.

Az 1930-as évek végén áttörést hozott a rendkívül hatékony sárgaláz elleni vakcina kifejlesztése. A nyugati féltekén ezzel párhuzamosan szinte teljesen felszámolták a vírus terjesztéséért felelős szúnyogokat, így a városi járványoknak gyakorlatilag vége szakadt.

Az elmúlt évtizedekben azonban a sárgaláz kórokozóját közvetítő szúnyogok ismét elszaporodtak Közép- és Dél-Amerikában. Afrikában időről időre fellángolnak városi járványok, de az amerikai kontinensen több mint nyolcvan éve nem volt jelentősebb járványkitörés – csupán elszigetelt esetek fordultak elő. A kutatók azonban attól tartanak, hogy ez a hosszú nyugalmi időszak hamarosan véget érhet.

A sárgaláz vírusa olyan helyeken is megjelenhet, ahol korábban nem fordult elő

Az utóbbi években aggasztóan megnőtt a sárgalázas esetek száma Afrikában és az amerikai kontinensen.

A szakértők szerint ennek hátterében több tényező állhat:

gondot jelent az alacsony átoltottság,

a gyors népességnövekedés,

a hiányos szúnyogirtás,

valamint az utazási korlátozások enyhülése.

Duane Gubler és kutatótársai arra figyelmeztetnek, hogy a vírus most olyan trópusi nagyvárosokban is megjelenhet, ahol korábban nem fordultak elő sárgalázzal kapcsolatos megbetegedések. Különösen aggasztónak tartják az Ázsia–Csendes-óceáni térség helyzetét, ahol több mint kétmilliárd ember él, és jelen vannak a kórokozó terjesztésére képes szúnyogfajok.