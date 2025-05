Műtét robotsebészeti technológiával? – Igen, Szegeden akár ingyen is elérhető

December végén számolt be a Szegedi Tudományegyetem egy új precíziós robotsebészeti rendszer teszteléséről. Az eszköz újdonságnak számított Magyarországon: szegedi alkalmazásával az volt a cél, hogy az egyetem nemzetközi szinten is vezető szerepet töltsön be az innovatív sebészeti technológiák oktatásában és alkalmazásában.

Tavaly év végén zajlott a rendszer tesztelése bemutató műtéttel, amelyet élőben közvetítettek zártláncú televízión keresztül. Az egyetem magánegészségügyi szolgáltatóján, a Mediversalon keresztül az intézmény megvásárolta a precíziós műszert, május 8-án pedig elvégezték azzal az első operációt.

A magánegészségügyi szolgáltatónál azóta elérhető ez az eljárás, vagyis aki szeretné, robottechnológiával műttetheti meg magát Szegeden.

Költsége a magánellátásban mintegy 700 ezer forinttal többe kerül, mint a hagyományos térdprotézis-műtét, ugyanakkor az egyetem megkezdte a robot közfinanszírozásba való bevezetését is.

A robotsebészeti rendszer a korábbinál jóval pontosabb műtéteket tesz lehetővé

Fotó: SZTE

A legtökéletesebb illesztést a mesterséges intelligencia számolja ki

– A műtéti technológia lényege, hogy a több százezer betáplált adatból

a mesterséges intelligencia pontosan kiszámolja, hol kell elvágni a csontot ahhoz, hogy a lehető legtökéletesebb módon tudjuk beilleszteni a protézist.

A tervet egy monitorra felrajzolja, ha pedig azon alakítunk, élőben kiszámolja, hogyan változnak a komponensek. Ennek megfelelően pontosan be tudjuk állítani, hogy a térdnek a műtét után is pont olyan mozgásterjedelme legyen, mint egészséges korában – magyarázta Hován Csaba ortopéd-traumatológiai szakorvos. A Mediversal ortopéd szakorvosa kiemelte a robot egyértelmű előnyét: lágyrészt nem tud elvágni, vagyis ezzel a módszerrel kizárható az olyan emberi hiba, mint a szalag vagy a tok megsértése.

A robotsebészeti eljárás további részleteiről, illetve a száz ingyenes műtétről a délmagyar.hu oldalán, itt olvasható bővebb információ.