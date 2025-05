Szeged az űrbe tart – így segíti az SZTE kutatásait Kapu Tibor küldetése

Csóka Ildikó a Délmagyarnak elmondta: nehéz volt bekerülni az SZTE-nek abba a körbe, amelyeket befogadtak.

„Természetesen fizetni is kellett ezért a lehetőségért, de ezek olyan kutatások, amelyeket saját erőforrásból nem is tudtunk volna megoldani, másrészt erkölcsileg is sokat hozhat az egyetem számára. Fontos volt számunkra, hogy a SZTE kiválósági kutatási területei, azaz az egészségtudomány, valamint az informatikai fejlesztések bekerüljenek a programba, hiszen ez még nagyobb publicitást hoz majd számukra. Ezekre a kutatásokra ugyanis olyanok is felfigyelnek majd nemzetközi szinten, akik egyébként nem látnák, mivel foglalkoznak szegedi szakembereink.”

A kutatók ismertsége is nő majd ennek köszönhetően és a SZTE neve is többet mozog a világ tudományos közéletében – tette hozzá a főigazgató.

Kihívások és izgalom a kilövés előtti hetekben

Még a projekt véghajrájában is számos feladata van a szegedi tudósoknak. A tanulási szoftvert például át kellett írni a NASA rendszerére és az űrbe kiküldendő muslicákat is úgy kellett kijuttatni az USA-ba, hogy ne érje őket semmilyen plusz sugárzás, vagyis repülőtéri átvilágítás nélkül. Miután pedig a felbocsátás tolódik, a muslicák szaporítását az előzetes tervek szerint tovább kell folytatni, hogy a megfelelő korú populáció álljon rendelkezésre az űrutazás során. Kónya Zoltántól az is megtudtuk, hogy nem minden kísérleti minta érkezik majd vissza Kapu Tiborral, lesz, amelyeket később kapják meg. Hónapokig, évekig kutatási alapot szolgáltat majd a magyar űrhajóssal hamarosan megkezdődő program, melyet már nagyon vár minden tudós, aki részt vesz benne – írja a Delmagyar.hu.