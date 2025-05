Tudja-e, hogy jutott haza a Szent Korona?

1953 március 10-én Fort Knoxba, a pénzügyminisztérium központi aranyraktárának 31. számú raktárába szállították a klenódiumokat, ahol 1978. január 4-ig őrizték.

Fotó: https://commons.wikimedia.org/

Richard Nixon amerikai elnök kormányával érdemi párbeszéd zajlott Budapest és Washington között. Többek között megállapodtak Mindszenthy bíboros sorsáról: szabadon engedik, de Magyarországra nem léphet be és nem beszélhet politikai dolgokról. Vagyonjogi ügyekről is megállapodtak: Magyarország kárpótlást fizetett az 1947 után államosított amerikai tulajdonok után. És, amit Kádárék nagyon akartak: megállapodás született a „legnagyobb kedvezmény elvéről”, aminek értelmében Magyarország pénzt kap a gazdaság modernizálására és szociális ellátásra.

Felmerült a Szent Korona ügye is, ami Magyarországon állandóan napirenden volt.

Tüntetnek az amerikai migráns magyarok

1972-ben óriási dolog történt: (Nixon elnöksége idején) Magyarországra látogatott az amerikai külügyminiszter, William Pierce Rogers. Ekkor felgyorsultak az események. A gazdasági-politikai közeledés során a Szent Korona visszaadása is előkerült. 1975-ben aláírták a Helsinki-záróokmányt, mely tartalmazza a Szent Korona kérdését is.

Mindszenty bíboros az amerikai követségen kért menedéket 1956-ban, és ott is maradt 1971. szeptemberéig. Az ő távozásával merült fel a koronaékszerek kiadása, de Mindszenty tiltakozott Nixonnál és a Vatikánnál is, ezért elnapolták az ügyet.

Amikor megjelent egy cikk arról, hogy nemsokára visszakerülnek Magyarországra az ereklyék, az emigráns magyarok tiltakoztak, köztük Horthy Miklós és Habsburg Ottó is., mondván, hogy Kádáréknak ne adják oda. Mindszenty bíboros azt javasolta, hogy vigyék a Vatikánba és ott őrizzék.

A külhoni magyarok aláírást gyűjtöttek és leveleket írtak a képviselőiknek, akik elmentek a Fehér Házba, mert választási év volt és szükség volt a külhoni magyarok szavazatára, és így félő volt, hogy elvesztik magyar szavazóikat, ezért a Fehér Ház cáfolatot adott ki. Ahányszor megjelent a sajtóban a Szent Korona kérdése, ezt annyiszor eljátszották: cikk, tiltakozások, hivatalos cáfolat.

Nem akarták, hogy míg szovjet megszállás van, visszakerüljenek kincsek, mert attól tartottak, hogy elvihetik a szovjetek. Ráadásul, ha visszaadják Kádáréknak, azzal legalizálják a szovjet megszállást.

Az emigráns magyarok tüntettek az ENSZ épülete előtt. Tudvalévő volt, hogy kommunista titkos ügynökök vannak jelen, akik filmeznek és azonosítani tudják a tüntetőket, ezért ez veszélyes megmozdulás volt.

Fordulat a Szent Korona ügyben

1977-ben fordulat következett be a Szent Korona ügyben. Jimmy Carter került az elnöki székbe, aki vissza akarta adni az ereklyéket. (Már elődje, Gerard Ford is meghozta ezt a döntést, de a megvalósítást Carter hajtotta végre.) Carterék megkérdeztek sok egyetemi munkatársat a kincsek visszaadásával kapcsolatban és azok, köztük Király Béla és Nagy Ferenc is azon az állásponton voltak, hogy kerüljenek vissza Magyarországra, mert ott a helyük.

Jimmy Carter 1977-ben lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Fotó: BBC News

Az amerikai magyarok és az amerikai kongresszus is tiltakozott, mondván, hogy ezzel legitimizálják a kommunista rezsimet, de az amerikai kormány úgy vélte, hogy jót fog tenni a magyar nacionalizmusnak a Szovjetunió ellen.



(Az amerikai iratokból tudjuk, hogy az 1970-es évek végére az Amerikai Egyesült Államok, a nyugat-európai országok és a többi NATO szövetséges ország is de facto elismerte, hogy nem tud mit kezdeni a Szovjetunióval, a Szovjetunió itt marad.)

Hazajön a Szent Korona – Kádárék számára kényelmetlen kérésekkel

1977 őszén az amerikai kormány meghozza a döntést: a klenódiumokat visszaadják Magyarországnak. Megindulnak a diplomáciai előkészületek.

Az amerikaiaknak Kádárék számára kényelmetlen kérései voltak, amiben jelentős szerepe volt Zbigniew Brezinski, lengyel-amerikai politológusnak, Carter nemzetbiztonsági főtanácsadójának, aki a magyar kormány számára nemkívánatos személyeket kért fel a koronát hazahozó küldöttség tagjai közé, olyan amerikai magyarokat, akiket Magyarország kiutasított az országból, vagyis tiltólistán voltak, csak külön belügyminisztériumi engedéllyel utazhattak be Magyarországra. Köztük például Deák István, a Szabad Európa Rádió munkatársa, Takács József, az Amerika Hangja magyar osztályának a vezetője, Tóth Csanád, egy 56-os diákszervezet tagja, 56-os menekült, aki Vance-nek tolmácsolt.

Amerika garanciát is kért arra Magyarországtól, hogy az ereklyéket nem viszik a Szovjetunióba. Azt is kérték, hogy engedjék be a Szabad Európa Rádió tudósítóit Magyarországra. Így lesz Tom Bodin, a Szabad Európa munkatársa az első olyan tudóstó, akit hivatalosan beengednek hazánkba. A koronát szállító repülőgéppel jött. (Szent-Györgyi Albert és Bay Zoltán szintén a magyar koronát hazahozó küldöttség tagja volt.)

Továbbá, mivel nem akarták legitimmé tenni a kommunista államot, kikötötték, hogy a pártvezetés és Kádár János nem vehetnek részt az átadási ceremónián. (A hivatalos magyar külügyi álláspont az volt, hogy nem is akart volna részt venni rajta.) És ezért abban állapodtak meg, hogy az ereklyéket az amerikai nép adja vissza a magyar népnek, nem pedig az amerikai kormány a magyar kormánynak.

Mivel nem akarták legitimmé tenni a kommunista államot, kikötötték, hogy a pártvezetés és Kádár János nem vehetnek részt az átadási ceremónián. (A fotó

Fotó: Fortepan/Székely Tamás

Az is kikötés volt, hogy az ereklyéket ki kell állítani a nagyközönség számára egy olyan történelmi helyszínen, ami nem kötődik a kommunista párthoz. A budai Várban szerették volna, de végül a választás a Magyar Nemzeti Múzeumra esett. Kikötés volt az is, hogy a ceremónián részt kell vennie a magyar társadalom reprezentatív képviselőinek, beleértve a római katolikus egyház prímását (Lékai László bíborost). És az is, hogy a Szent Koronával tisztelettel kell bánni.

1977. decemberében hazánkból két szakértő, Kovács Éva művészettörténész és Szvetnik Joachim restaurátor Fort Knoxba mentek az ereklyék azonosítására és szakmai átvételére.

Szvetnik Joachim és Kovács Éva vizsgálják a Szent Koronát Fort Knoxban 1977. december 15-én.

Fotó: Magyarságkutató Intézet

1978. január 4-én a klenódiumokat fegyveres őrök kíséretében az Andrews Légitámaszponta vitték, ahonnan másnap felszállt az Amerikai Légierő Boeing típusú elnöki repülőgépe, az Air Force Two, fedélzetén a klenódiumokkal és a 25 fős amerikai delegációval, majd a Budapesti Ferihegyi Repülőtéren landolt.

Az Air Force Two és a Szent Korona a ferihegyi reptéren, 1978. január 5-én késő este.

Fotó: Origo

Az átadásra 1978. január 6-án került sor az Országház kupolacsarnokában. Az Országházon ekkor csak magyar zászló lobogott, a szovjet nem és eljátszották az amerikai himnuszt, valamint nem az Internacionálé, hanem a Szózat zárta az ünnepséget.

Biztonsági kísérettel szállítja a Nemzeti Múzeum munkatársa a koronázási ékszereket tartalmazó ládát a Parlament folyosóján.

Fotó: Magyar Királyi Koronaőrség gyűjteménye

15.45-kor a bíborszínű bársonnyal bevont emelvényen elhelyezett ereklye előtti ünnepélyes nemzetőrségváltást követően 16.00-kor Magyarország képviseletében az Országgyűlés elnöke, Apró Antal és Amerika képviseletében az amerikai külügyminiszer, Cyrus Vance vezetésével a két ország delegációja belépett az Országházba.

A magyar nép az „élő” közvetítést 18.00 órakor láthatta, holott az 16.00 órakor történt, mivel Vance beszédében beszélt az amerikai-magyar kapcsolatokról és ennek kapcsán megemlítette Harry Hill Bandholtz tábornokot, aki 1919 októberében Magyarország román megszállásának idején megakadályozta, hogy a fosztogató román katonák kirabolják a Nemzeti Múzeumot. Ez sértette a román-magyar barátságot. Magyarország éppen akkor készült Nicolau Ceaucescu születésnapjára. Előző nap Párizsból áttelexezték a szöveget, amiben benne volt ez a mondat, ezért döntöttek úgy, hogy csúsztatott „élő” közvetítést sugároznak. Végül Vance a magyar külügy tiltakozása miatt kihagyta a szövegből ezt a részt.

A delegáció Kádárék számára nem kívánatos tagjait a televízió nem mutatta.

A magyar nép, az Országgyűlés és más vezető testületek nevében Apró Antal átvette Cyrus Vance-től a nemzeti ereklyéket. Az átadásra 1978. január 6-án került sor az Országház kupolacsarnokában. Az Országházon ekkor csak magyar zászló lobogott, a szovjet nem és eljátszották az amerikai himnuszt, valamint nem az Internacionálé, hanem a Szózat zárta az ünnepséget.

Fotó: Magyar Királyi Koronaőrség gyűjteménye

A magyar nép, az Országgyűlés és más vezető testületek nevében Apró Antal átvette Cyrus Vance-től a nemzeti ereklyéket. Az ünnepélyes átadás után éjszaka 23.30-kor átszállították az ereklyéket a Nemzeti Múzeumba, ahol februárban megnyílt a kiállítás. Rengetegen tekintették meg.

Magyar Nemzeti Múzeum 1978-ban, az Amerikai Egyesült Államok által visszaszolgáltatott magyar koronázási jelvények kiállításának látogatói (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)

Fotó: Magyar Nemzet





A Szent Korona hazatrése után fordulat áll be Magyarországon

A Szent Korona hazatérése után fordulat állt be Magyarországon. A kommunizmus ideje alatt a Szent Korona nem volt szent, nevét kis betűvel kellett írni. Az 1947-es kommunista uralom kezdetétől az 1978, január 6-i hazatérésig a Szent Koronáról hazánkban nem jelent meg semmi. Nem volt szabad beszélni se róla, sem Szent Istvánról, sem a Szent Koronáról. Tabutéma volt a magyar belpolitikában és az amerikai-magyar kapcsolatokban is, mivel az amerikai kormányok nem kívánták megvitatni Szent Korona kérdését Budapesttel.

Apró Antal, az Országgyűlés elnöke átveszi a koronát Cyrus Vance amerikai külügyminisztertől az Országház kupolacsarnokában, ahol ünnepélyes keretek között került sor a magyar korona és a koronázási ékszerek átadására, 1978. január 6-án Forrás: MTI/Pap Jenő

Fotó: Origo

Az ereklyék hazahozatalát követően azonban könyvek jelentek meg Szent Istvánról és a Szent Koronáról (például Bertényi Iván: A magyar korona története, vagy Györffy György: István király és műve), 1983. augusztusában a kommunista éra nemkívánatos elemeivel, Vikidál Gyulával és Nagy Feróval a főszerepben bemutatták az István a király című rockoperát. Végre lehetett beszélni Szent Istvánról, a Szent Koronáról, egy szentről és egy szent tárgyról egy kommunista országban.

Fotó: Magyar Királyi Koronaőrség gyűjteménye

A Magyar Állam 1.000 évfordulója alkalmából 2.000-ben az Országház Kupolacsarnokába szállították a Szent Koronát, az almát és a jogart és azóta is ott vannak a Koronatanács felügyelete alatt és állandó díszőrség vigyázza nemzetünk ereklyéit. A palástot a speciális tárolási igények miatt a Nemzeti Múzeumban őrzik.

2010-ben a Szent Korona őrzésére önálló katonai alakulatot hoztak létre.

Néhány szó a Koronaőrségről

A Koronaőrség a magyar Szent Koronának és egyéb koronázási és országos jelvényeknek őrzésére felállított önálló katonai alakulat. 1464-ben Mátyás király alapította meg a magyar királyi koronaőri tisztséget, mely intézmény 1945-ig állt fenn. Vitéz József koronaőr főhadnagy, aki 1944 végén, 1945 tavaszán részt vett a Szent Korona menekítésében, a rendszerváltás után elhatározta, hogy feléleszti a koronaőrséget. A Magyar Királyi Koronaőrség még élő 9 tagjával (többek közt Kollát Ferenccel, Göndör Sándorral és Vaszari Józseffel) együtt 1991. szeptember 19-én létrehozta a Magyar Koronaőrök Egyesületét magyar Koronaőrség hagyományainak őrzésére.

1991 és 2011 között ez az egyesület látta el a díszelgő alakulat feladatait, országjáró missziót vállalva. Aktívan részt vett a Honvéd Koronaőrség létrehozásában, melyet Vitéz József útmutatása szerint hajtottak végre.

A Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete.

Fotó: Magyar Királyi Koronaőrség gyűjtemény

A Koronaőrök Egyesületének kitartó munkájának eredményeképpen 2011. május 30-án a Magyar Honvédség állományába tartozó Honvéd Koronaőrség ünnepélyes keretek közt 66 év után átvette a Szent Korona őrzését. A koronaőrök felkészítésében a Magyar Koronaőrök egyesülete is részt vett.

Egyenruhájuk az 1909-ben rendszeresített díszegyenruha hitelesített mása.