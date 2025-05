Kezeletlenül életveszélyes lehet, kezeléssel karbantartható a tachycardia.

A tachycardia kezelési lehetőségei

Amint a kardiológus diagnosztizálja a tachycardiát, körvonalazódik a kezelés módja is.

Sztancsik doktornőtől tudható, hogy az esetek egy részében elég csak az életmódon változtatni és a pulzus rendeződik, máskor az esetleges gyógyszer mellékhatásokat kell kiiktatni. Az esetek nagy részében gyógyszeres kezelésre van szükség, és felmerül az úgynevezett kardioverzió nevű eljárás is. Ilyenkor gyógyszeresen vagy elektromosan „sokkolják” a szívet, amely így újraindul és beállítja a normál szívritmust. Ez az eljárás sürgősséggel és tervezetten is megtörténhet kórházi körülmények közt.

Ezeken kívül súlyosabb esetekben is több kezelési lehetőség közül választhat a kezelőorvos, az ablációtól a pacemaker beültetésen keresztül a szintén beültethető kardioverter-defibrillátorig. Végső soron pedig különböző típusú szívműtétek jöhetnek szóba.

(Forrás. Kardioközpont (www.kardiokozpont.hu))